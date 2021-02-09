Türkiye'de koronavirüsten 98 can kaybı, 8 bin 636 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, son 24 saatte 98 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 998’e yükseldi.

Bugün toplam 137 bin 712 test yapılırken, 8 bin 636 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 898 bin 447 oldu.

Türkiye'de koronavirüs salgınında 16 Kasım'dan beri ilk kez can kaybı 100'ün altına düşmüş oldu.

Türkiye'de koronavirüs salgınında 16 Kasım'dan beri ilk kez can kaybı 100'ün altına düştü https://t.co/OyD00cXOiL pic.twitter.com/wQdq7a7w2F — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 9, 2021

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