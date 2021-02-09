Soma davasında tutuklu yargılanan kimse kalmadı

Soma'da maden işçilerinin hayatını kaybettiği facianın davasına bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin heyeti değişti ve daha önce verilen karar bozuldu. Davadaki tutuklu sanıklar tahliye edildi. Bu kararın ardından dava kapsamında tutuklanan kimse kalmadı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin Soma'da 301 işçinin öldüğü faciaya dair kararını değiştirmesinin ardından, dava kapsamında tutuklu kimse kalmadı.

Evrensel'den Dilek Omaklılar'ın haberine göre 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma katliamının davasında tutuklu Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ramazan Doğru, Müdür Yardımcısı İsmail Adalı ve İşletme Müdürü Akın Çelik 5 Şubat'ta tahliye edildi. Karara tepki gösteren Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, “Talimatlar Saraydan, yine sermaye korundu” dedi. Manisa Baro Başkanı Ali Arslan ise "Bu kararla ailelerin acıları bir kez daha tazelendi" dedi.

İsmail Çolak "Yargının olmadığı bir ülkede bu karar artık sürpriz değil. Mahkeme sürecinin başladığı 2015’ten beri ele aldığımızda zaten adil bir yargılama olmamıştı. Mahkeme heyeti üzerine baskılar, üyeleri değiştirme… Daha mahkeme başkanı Aytaç Ballı’yı değiştirdiler. Elbistan Ağır Ceza Hakimi Salih Pehlivanoğlu’nu atadılar. Pehlivanoğlu, Afşin Elbistan’da Çöllolar kömür sahasında yaşanan ve 11 işçinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin cenazelerinin ise halen toprak altında olduğu iş cinayeti davasında sanıklara sadece para cezası vermişti. Tuttular buna atadılar. Zaten buralara geleceği belliydi. Ama yargıtayın bozduğu karar bize umut olmuştu” dedi.

Yargıtay kendi kararını bozmuştu

Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 4 ay önce patron Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığa "olası kastla 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama" suçundan ceza verilmesine hükmetmişti. Bu kararın ardından 12. Ceza Dairesi'nin beş kişilik heyetinden üçü değiştirildi. Değiştirilen üyelerin yerine eski Adalet Bakanı, eski Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreteri ve eski Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü atandı. Daire, üç eski bürokratın oylarıyla kendi kararını bozarak, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan ceza verilmesini istedi.