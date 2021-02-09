Prof. Dr. Melih Bulu'dan, ''Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz'' diyen dekana kınama

Boğaziçi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın Boğaziçi ile ilgili yaptığı paylaşımları kınadı.

Boğaziçi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu, Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın Boğaziçi ile ilgili yaptığı paylaşımları kınadı.

Bulu Twitter paylaşımında, "Akademisyen sorumluluğuna sığmayan bu tür talihsiz açıklamalar, uzlaşı kültürümüzün önünde engeldir. Herkesi karşılıklı saygı ve sağduyuya davet ediyorum" dedi.

Bugün bir akademisyen tarafından üniversitemize ve değerli öğrencilerimize yönelik sarf edilen sözleri kınıyorum. Akademisyen sorumluluğuna sığmayan bu tür talihsiz açıklamalar, uzlaşı kültürümüzün önünde engeldir. Herkesi karşılıklı saygı ve sağduyuya davet ediyorum. — melih bulu (@melihbulu) February 9, 2021

Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi eylemleri ile ilgili olarak, ““Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de… Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim” paylaşımı yapmıştı.