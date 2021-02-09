Selçuk Özdağ'a saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın evinin tam karşısındaki bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganların kullandığı aracın gelişi ve Özdağ'ın evden çıkarken arkasından yaklaşan saldırganın sopayla vurmaya başladığı görülüyor.
Diğer saldırganın da Özdağ'ın şoförüne silah doğrulttuğu anlar kameraya yansıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili soruşturmasını tamamlayarak, 5 şüpheli hakkında 11 yıl 9'ar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti.
Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde saldırıya uğramış, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli 19 Ocak, 3 şüpheli ise 28 Ocak'ta sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklanmıştı.
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