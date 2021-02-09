Kocaeli'de karbonmonoksit zehirlenmesi: Anneanne ile torunu öldü

Körfez ilçesinde 14 yaşındaki Kadir Kurtaran, Çamlıtepe Mahallesi Yeşil Sokak'ta anneannesi Saadet Kurtaran'ı ziyarete gitti.
Geceyi anneannesinde geçiren çocuktan haber alamaması üzerine kontrole giden yakınları, yaşlı kadın ve torununu hareketsiz halde buldu.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anneanne ve torunu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kadir Kurtaran, Körfez Devlet Hastanesinde, anneannesi ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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