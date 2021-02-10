Akraba ziyaretinin ardından bütün mahalle karantinaya alındı: 3 kişide koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Türkiye'de koronavirüsün ardından Güney Afrika ve Brezilya mutantı virüsü alarmı da verildi. Şehirlerden mutant virüs haberi gelmeye devam ederken, Konya'nın Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesi de karantinaya alındı

Konya’nın Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesi, kısa süre önce İzmir'den bir yakınlarının ziyaret ettiği 5 kişinin yaşadığı evde 3 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle 6 gün süreyle karantinaya alındı.

Seydişehir ilçesine bağlı 978 nüfuslu Bostandere Mahallesi’nde 5 kişilik bir ailenin 3 bireyinde mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılımını önlemek için mahallenin karantina altına alınmasına karar verdi. Aileyi birkaç gün önce İzmir'den gelen bir akrabalarının ziyaret ettiği belirtildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Mahallede bu gece 00.00’da başlayan karantina, 16 Şubat 00.00’da sona erecek.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi güncellenerek mutasyon görülen kişilerin tedavi süreci ile ilgili iki madde eklendi.

Tek odada tedavi önerisi

Rehbere eklenen madde ile, mutasyonlu koronavirüs görülen hastaların mümkün olabildiğince tek odalarda yatırılması önerildi.

İzolasyon ve PRC test uygulaması

Rehbere eklenen ilgili maddede, “Varyant Suşlar ile ilgili olarak; Farklı suşlar ile enfekte olan kişilerin (özellikle varyant suşlar) aynı odaya kohortlanması virüslerde rekombinasyona neden olarak yeni bir varyant suşa neden olabileceği için bu dönem hastaların mümkün olabildiğince tek olarak odalarda yatırılması önerilir" denildi.

İzolasyon süresi ve PCR test uygulamasıyla ilgili olarak, şu ifadeler yer aldı:

"Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10. güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gereklidir. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilmesi önerilir.”