Habertürk yazarı Par: Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanını derhal görevden alın

Habertürk yazarı Kübra Par, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle ilgili sosyal medyada tepki çeken paylaşımlarda bulunan Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve üniversite genel sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın derhal görevden alınması gerektiğini belirtti. Par, ""Bu zihniyeti sapkın adamlara mı emanet ediyoruz gençliğimizi?" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, 'Derhal alın bu adamı görevden' başlıklı yazısında Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve üniversite genel sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik kullandığı "Boğaziçili misiniz, Boğaz dışılı mısınız onu bunu bilmem, biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim" ifadelerine tepki gösterdi.

Par yazısında, “Uyanık ya açık konuşamıyor, 'İşi bitiririz' falan diye üstü kapalı şiddet çağrısı yapıyor. Yuh artık, nasıl bir kendini kaybetme hâlidir bu! Beyefendi burası bir eşkıya devleti değil, hukuk devleti. Lamı cimi yok, bu kendini bilmez adam derhal açığa alınmalı ve hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten soruşturma başlatılmalı. Bu ne cüret yahu!" ifadelerini kullandı.

Par, "Biri çıkar üniversiteler için 'Neredeyse fuhuş evleri' der, öteki ölümle tehdit eder… Bu zihniyeti sapkın adamlara mı emanet ediyoruz gençliğimizi?" dedi.