Kayıt
11:10 10 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Nagehan Alçı: Kritik toplantı öncesi Bilim Kurulumuzun değerli üyelerine teker teker yalvarıyorum

    © İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 512
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104029/09/1040290954_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_56a4fa6b9e19672968da45fa35f6db9c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102101043774550-nagehan-alci-kritik-toplanti-oncesi-bilim-kurulumuzun-degerli-uyelerine-teker-teker-yalvariyorum/

    Habertürk yazarı Nagehan Alçı, okullarda yüz yüze eğitimin artık başlaması gerektiğini belirterek "Bugünkü kritik toplantı öncesi Bilim Kurulumuzun değerli üyelerine teker teker yalvarıyorum" dedi.

    Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, bugün Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunacağını hatırlattı.

    Bugünkü toplantının öneminin öncekilerden farklı olduğunu belirten Alçı, "Bugün bu ülkenin gelecek kuşaklarını yakından ilgilendiren sonuçlar açıklanacak. Toplantıdan öğretmenlerin aşılanması ile ilgili net bir tarih çıkacak" dedi.

    "Bakalım, Bilim Kurulu 'Okullar beklese de olur, özel güvenlik, bilumum bakanlıklar, kritik görevdeki kişiler öğretmenlerden önce aşılansın, demeye devam mı edecek yoksa Sayın Bakan Ziya Selçuk’un da isteği göz önüne alınarak çocukların bir an önce okullara kavuşması bir öncelik haline getirilip öğretmenler bulundukları 2. grubun 7. sırasından yukarıya mı kaydırılacak, göreceğiz" diye yazan Alçı, şöyle devam etti:

    • "Şayet Bilim Kurulu'nun çoğunluğu, Kurul Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan gibi düşünüyorsa yandık. Sayın İlhan’dan bu köşede daha önce de bahsetmiş ve 'Okulların açılması mart ayının ortasından itibaren yeniden değerlendirilmeli' sözlerine isyan etmiştim.
    • Bu kez de 'Listeyi değiştirmek kargaşaya neden olur. Listede değişiklik çok güç. Aşıların tedariki, lojistiği, planlaması ona göre yapılıyor' demiş. Yapmayın Sayın Hocam! Hangi planlama? Öğretmenlerimizi bir an önce aşılayıp okulları açmak sizin önceliğiniz değil mi? Bunu başarmak için her türlü planı değiştirmeye değmez mi?
    • Bakın, 2 hafta sonra 1 yıl oluyor. Sayması bile zor, 365 gün. 365 gündür -aradaki 2 gün giden belli sınıfları saymıyorum- çocuklarımız evde. Daha doğrusu okul dışında her yerde. Onların sıkışık marketlerde, kalabalık AVM’lerde, dip dibe pazarlarda gezmesine yasak koymuyorsunuz ama okulları riskli buluyorsunuz."

    'AVM’ler, mağazalar hep serbest miniklere'

    Çocukların son bir yıl içinde okullardan mahrum edildiğini, eğitimlerinde onarılamaz gedikler açıldığını söyleyen Alçı, "Bir ara parkları, bahçeleri dahi onlara yasakladık ama maşallah AVM’ler, mağazalar hep serbest miniklere. Aklıma Osman Yüksel Serdengeçti’nin 'Bir Nesli Nasıl Mahvettiler' adlı kitabı geliyor" ifadesini kullandı. Alçı, şunları kaydetti:

    • "Bu ülke ne hikmetse pandemide okulları en tehlikeli yer olarak gördü. Ya da feda edilebilecek ilk adres. Galiba ikincisi. Bu stratejiyi Bilim Kurulu belirledi. Ben buna artık ‘yeter’ diyorum. Bilim Kurulumuzun saygıdeğer üyeleri, çocukların tümünün tam zamanlı olarak okullarına kavuşmaları ne zaman önceliğiniz olacak? Bugüne kadar hep ‘ne olur ne olmaz evde dursunlar’ dediniz.
    • Sayın Bakan Ziya Selçuk’u da siz durdurdunuz. Halbuki gelişmiş dünya böyle yapmadı. Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında 'Özellikle 10 yaş altında bütün dünyada bir mutabakat var. Ülkelerin tamamına yakını 10 yaş altını kapatmadı' dedi.
    • Peki biz niye kapattık Sayın Bakan? Hadi geçmişe dönmeyelim, neden hala açmıyoruz? İlkokulların kapalı olmasının çok ciddi bir hata olduğunu bizzat gündem haline getirmiş kişi olarak artık en azından uluslararası standardın bu olmadığının telaffuz edilmesini çok önemsiyorum. Ancak Sayın Bakan’ın hala masaya yumruğunu gerektiği gibi vurmadığını düşünüyorum."

    '2 gün okul açmakla hiç açmamak arasında fark yok'

    Alçı, okulların haftada iki gün açılmasının yeterli olmadığını vurgulayarak "Diyorum ki, 2 gün okul açmakla hiç açmamak arasında fark yok. Artık marta geldik, sinir kemiğe dayandı, neden haftada 2 gün? Pandeminin başından beri okulları mart-nisanda kısa bir süre kapatmak dışında hep açık tutan ülkelerde bir bulaş patlaması yaşandı mı?" diye sordu.

    Sözlerine "Okullarda kayda geçen bir ivme tespit edildi mi? Hayır aksine, OECD’nin raporları çocuklar arası bulaşın ve çocuktan yetişkine bulaşın yetişkinden yetişkine bulaştan daha az olduğunu ortaya koyuyor. Birçok ülke daha ufukta aşı yokken okullarını açık tuttular, biz şimdi aşılama şansından da bahsediyoruz, neden hala haftada 2 gün?" diye devam eden Alçı, şunları söyledi:

    • "Sıklıkla servislerin bir risk olduğundan bahsediliyor. Ancak İstanbul genelinde bile servis kullanım oranı yüzde 20’nin altında, diğer illerde bu rakam çok daha düşük. Kaldı ki aylardır uçaklarda, metrolarda omuz omuza seyahat ediliyor. Maske kuralına sıkı sıkıya uyulduğunda büyük bir sıkıntı ile karşılaşılmadı. Servislerde de çocukların maskelerini sağlıklı bir şekilde takmaları sağlanabilirse -ki bunun için her servis aracına muhakkak bir görevli sistemi oturtulmalı- sorun yaşanmayacaktır.

    'Sanıyorum son dakikada hep Bilim Kurulu'nun kaygıları devreye giriyor'

    • MEB Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu ve başta Sayın Bakan okulların en kısa süre içinde en az 3 gün olacak şekilde açılmasından yana. Bundan eminim. Hatta bana gelen bilgi okulların 2 gün olarak açılacağı açıklanması yapılmadan önceki gün planın okulları en az 3 gün açmak olduğu yönünde.
    • Fakat sanıyorum son dakikada hep Bilim Kurulu'nun kaygıları devreye giriyor. O nedenle bugünkü kritik toplantı öncesi Bilim Kurulumuzun değerli üyelerine teker teker yalvarıyorum. Yoğurdu artık çocuklarımız üzerinden üfleyerek yemeyin. Risk görüyorsanız geri kalanı kapatmayı salık verin ama bu ülkenin gelecek nesilleri tamamen mahvolmadan çocukları okullarına kavuşturun."

    'Ben aşı olamayanlardanmışım'

    Alçı, yazısının son bölümünde eşi Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte aşı deneylerine katıldıklarını hatırlattı. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin canlı yayında ikinci doz aşı olacaklarını söyleyen Alçı, sağlık çalışanlarının da perşembeden itibaren ikinci dozu almaya başlayacağını kaydetti. Alçı, şöyle devam etti:

    • "Peki sizin aşılara ne oldu?, diye sorarsanız. Geçenlerde Sevilay’ın isyanının ardından ben de 'Aşı olmamaktan daha kötüsü olup olmadığını bilmemek' diye yazmıştım.
    • Artık biliyorum. Önceki gün telefonuma 'Kovid-19 aşı çalışmasında Plasebo koluna dahil olduğunuz belirlenmiştir' mesajı gelince öğrendim. Ben aşı olamayanlardanmışım.
    • Birkaç dakika sonra Rasim’e de aynı mesaj geldi. Bizim ailede skor 2’de 0. İstatistiksel olarak epey zoru başarmışız. Bilim sağolsun."
    Etiketler:
    Koronavirüs aşısı, Çocuk, Öğrenci, Okul, Yüz yüze eğitim, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Nagehan Alçı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yılın Sualtı Fotoğrafçısı 2021 Yarışması'nın Davranış kategorisinin kazananı ABD'li fotoğrafçı Karim Iliya'nın çalışması
    2021'in en iyi sualtı fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İnfografik
    İstanbul fırkateyni
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet