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    Rize'de dolgu zemin tespiti

    Rize'de dolgu zemin tespiti: Binalar birbirine yaslanarak ayakta duruyor

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    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102101043774885-rizede-dolgu-zemin-tespiti-binalar-birbirine-yaslanarak-ayakta-duruyor/

    Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılan ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda, kentsel dönüşüm projesi başladı. Binalar tahliye edilecek ardından da riskli yapıların yıkımına geçilecek. Rize Valisi Kemal Çeber, "Dolgu alanında 50-60 yıl öncenin tekniğiyle yapılan binalar adeta birbirine yaslanarak ayakta duruyor'' dedi.

    Rize'de 4 binin üzerindeki bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi başladı. Dolgu zeminin fore kazık çakılarak güçlendirilmesi ile başlayan projede, tahliyeleri süren riskli yapılar ise yıkılacak.

    Deniz dolgusu yöntemi Rize'de ilk olarak 1960'lı yılların ortalarında uygulanmaya başlandı. 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. İlk etapta binalara 3 kat olması halinde izin verildi ancak geçen sürede dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi. Bölgede yaklaşık 70 bin kişi yaşıyor.

    Rize Valisi Kemal Çeber, kentsel dönüşüm çalışmasının estetik kaygı ile yapılmadığını dönüşümün zaruri olduğunu anlattı: 

    “Kentsel dönüşüm projesindeki temel kaygımızın estetik olmadığını can güvenliği olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Özellikle sahil dolgu alanında 50-60 yıl öncenin tekniğiyle ve o günün imkânlarıyla yapılmış binalarımız var. O binaların sütunlarına dokunulduğu zaman tuğlaların ve oradaki betonun elinizde ufalandığını demirlerin amatör gözle bile demir olmaktan çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Oradaki binalarımız adeta birbirine yaslanarak ayakta duruyor. Bizler de bunun için kentsel dönüşümü çok önemsiyoruz.” 

    Daha az katlı binalar inşa edilecek

    173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Rize Belediyesi'nce yürütülen çalışma ile daha az katlı, kentin kültürüne ve mimarisine uygun yapılar inşa edilecek.

    Kentsel dönüşüm projesinde ilk etapta yıkılacak belediye bloklarının bulunduğu 23 dönümlük alanın güçlendirilmesi için fore kazıklı önlem alınıyor. Bu süreçte binaların tahliye ile birlikte yıkımı gerçekleşecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları 2 yılda tamamlanacak.

    'Rize 3. derece deprem bölgesi oldu'

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Veli Süme, "Rize normalde 4'üncü derece deprem bölgesi olmasına rağmen Doğu Anadolu fay hattı kuzeye doğru kaydı ve bunun neticesinde konunun uzmanları tarafından Rize 3'üncü derece deprem bölgesine alındı. Artık biz binalarımızı projelendirirken deprem yüklerini hesaba katmak durumundayız. Rize'de olabilecek minimum bir depremde binalarımız çok büyük risk altında. 4'ün üzerinde bir deprem Rize'de şiddet itibarıyla çok yıkıcı bir etki bırakacaktır" dedi.

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    Etiketler:
    Kültür, Kentsel dönüşüm, bina, Türkiye, Depremzede, Deprem, Rize
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