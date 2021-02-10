700 yıllık Güzelhisar Kalesi'nin varisleri davayı kazandı: 'Gerekirse kalede yaşayabiliriz'

13. yüzyılda Cenevizliler döneminde inşa edilen Güzelhisar Kalesi’nin de yer aldığı arazinin Üçüncüzade Ömer Paşa’ya ait olduğunu iddia eden torunlarının açtığı dava sonuçlandı. Varislerden yazar Adnan Güngör Üçüncüoğlu, "Kaleyi aldıktan sonra gerekirse kalede yaşayabiliriz. Şimdi Güzelhisar Kalesinin işletmesini elimize alabiliriz" dedi.

Güzelhisar Kalesi arazisinin 1737- 1745 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Trabzon Valiliği görevini üstlenen Gümüşhaneli Üçüncüzade Ömer Paşa’ya ait olduğunu öne süren torunları hukuki yollara başvurdu.

Üçüncüzade Ömer Paşa’nın torunları, varis olduklarının tescili ve arazinin tapusunun kendilerine verilmesi için Torul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Dört yıldır süren dava sonunda mahkeme, davacıların Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varisleri ve kalenin aynı sülaleye ait olduğuna karar verdi. Dava sonucuna göre Üçüncüoğlu sülalesine mensup, Adnan Güngör Üçüncüoğlu, Edhem Üçüncü, Gürses Üçüncü, Nabi Üçüncü ve Hayrettin Üçüncü’nün eski Trabzon valilerinden Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varisleri olduğu kesinleşti.

Bu kararla birlikte kurulacak vakfın ardından, kalenin Üçüncüoğlu sülalesi adına tescili için yeni dava açılacak. Bu davanın ardıdan Üçüncüoğlu ailesinin kaleyi teslim alması bekleniyor. Varislerden yazar Adnan Güngör Üçüncüoğlu, kalenin girişine ‘Üçüncüoğlu Kalesi’ yazdıracaklarını söyledi.

Üçüncüoğlu, "Davayı 2017 yılında açtık. Bunu açmamızın sebebi de 1737 yılında Trabzon Valisi Üçüncüzade Ömer Paşa’nın bizim büyük dedemiz olduğu iddiasıyla, varisi olduğumuzu kanıtlamaktı”"dedi.

'Kalenin önüne ‘Üçüncüoğlu Kalesi’ yazdıracağız'

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Güzelhisar Kalesi’nin işletmesini kurulacak vakıf ile birlikte üzerlerine alabileceklerini belirten Üçüncüoğlu şunları söyledi: