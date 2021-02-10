CHP'li Bekaroğlu'ndan İnce'ye tepki: Yıllar önce bunu konuştuk, Atatürk'e 'Kefere' demediğimi biliyor

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Kefere" demediğini belirterek Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. İnce ile yıllar önce bu konuda konuştuklarını belirten Bekaroğlu, "Yalan olduğunu biliyor. Buna rağmen bunu kullanması üzücü" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce'nin kendisini kastederek kullandığı "Atatürk’e 'kefere' diyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum" ifadesine tepki gösterdi.

Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre Bekaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Kefere" demediğini belirterek "Böyle bir laf yoktur. Bu bir yalandır. Defalarca bunun yanlış olduğunu söyledim" dedi.

İnce ile bu konuyu daha önce konuştuklarını aktaran Bekaroğlu, şunları söyledi:

"Muharrem İnce ile yıllar önce konuyu yüz yüze konuştuk. Bu konunun nasıl istismar edildiğini, bana sorulmadan sürekli şekilde insanların bunu kullandığını, nasıl bir ahlaksızlık olduğunu konuştuk. Yalan olduğunu biliyor. Buna rağmen bunu kullanması üzücü. Bu siyaset değil. Hiç ilgisi olmayan insanın hakkını, hukukunu çiğneyerek iftira atmak ayıp."

Atatürk’e "Kefere" dediği iddiasının 'iftira' olduğunu tekrarlayan Bekaroğlu, "Aynen bugün olduğu gibi bir amaç için kullanılmış iftira bu. CHP’ye girerken de bu konu gündeme gelmişti. Bana soruldu. Cevap verdim" dedi.