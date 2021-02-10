Bahçeli'den astronot yerine isim önerisi: Cacabey

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Madem ki bir vatandaşımız uzaya girecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerekiyor. Buradan dilbilimcilerimize çağrıda bulunuyor ve diyorum ki, gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" çağrısına ilk yanıt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre Bahçeli, 'Cacabey' önerisinde bulundu.

Cacabey, Kırşehir'de Selçuklular döneminde, gökbilim çalışmaları yapılan bir rasathane olarak da kullanılan bir medrese inşa ettirmiş, gökbilim çalışmalarına öncülük eden birim isim olarak tarihe geçmişti.