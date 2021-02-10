Çocukların kullandığı boyalarda kanser tehlikesi

Özellikle anaokulu ve ilkokul çağındaki çocukların kullandığı boyama ürünlerinde kanser yapıcı maddeler tespit edildi. Bu maddeler kanser, astım, deride döküntü, alerji ve hiperaktivite gibi hastalıklara neden oluyor.

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emel Yıldız, çocukların kullandığı boyama ürünlerinin kanser yapıcı özellikteki maddeler içerdiğini belirtti.

Aril aminler, azo boyalar, ftalat, poliaromatik hidrokarbonlar, ağır metaller ve solvent bazlı boyalar içeren ürünler birçok hastalığa sebep olabiliyor.

Anaokulu ya da ilkokul çağındaki çocuklar, pastel boyalardan keçeli kalemlere, sulu boyalardan aktivite amaçlı kullanılan el ve yüz boyalarına, hatta kuru boyalara kadar çok sayıda ürün ile temas ediyor. Ürünlerin tamamında toksik maddelerin bulunduğuna işaret eden Dr. Emel Yıldız, "Bu maddeler tüm ürünlerde mevcut ancak sınır değerlerinin altında olmasına dikkat edilmelidir" dedi.

'TSE, CE, EN71- 3 standartlarına sahip olmalı'

Küçük yaştaki çocukların kullandığı boyama malzemeleri alınırken TSE, CE veya EN71- 3 gibi standartlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Emel Yıldız, tehlikenin boyutlarını şu sözlerle anlattı:

"Merdiven altı bir üretimse bahsettiğimiz, toksik maddeleri kontrol etmemiz mümkün değildir. İçeriğinin yazıldığını bile sanmıyorum. Uzak Doğu'dan, Çin'den gelen bazı ürünler çocukları cezbetmek adına renkli, parlak ya da kokulu olabiliyor. Bazen silgilerde de bunu görebiliriz. Bunu boyalar olarak da sınırlandırmamak lazım. İlkokul ya da anaokulu öğrencilerinin su içtiği plastik kaplarda da bunların içeriğinde de kimyasalları görebiliyoruz. Toksik madde içeren bu ürünler, kanser, solunum yollarına bağlı astım, alerjik durumlar, deri yüzeyinde döküntüler ve hiperaktivite gibi sağlık problemlerine neden olabiliyor. Bu tehlikelere aktivitede kullanılan el baskısı ve yüz boyası da dahildir."

'Bilinen markaları tercih edin'

Anne babalara uyarılarda bulunan Yıldız, "Velilere tavsiyemiz, bilinen markaların boyalarını tercih etsinler. Küçük yaştaki çocukların kullandığı plastik içeriği olan tüm materyallerde sertifikalı olduğunu bilsinler" diye konuştu.