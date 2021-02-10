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    Eşinin cesedini 3 gün banyoda saklayıp, şüphe çekmemek için cep telefonundan mesaj göndermiş

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    Türkiye
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    Adana’da, kendisini aldattığını iddia ettiği eşiyle tartışınca kayınpederi Ahmet Demirci tarafından tabancayla vurularak öldürülen Mustafa Güven’in cesedini, eşi Nazmiye Güven'in 3 gün boyunca evin banyosunda sakladığı ortaya çıktı.

    Adana'da Seyhan ilçesinde oturan bir çocuk babası Mustafa Güven, ortadan kayboldu. Eşi Nazmiye Güven, 6 Şubat 2018’de polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Mustafa Güven’in bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı.

    Aradan geçen zamana rağmen çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 3 yıldır haber alınamayan Güven’in banka hesabındaki 10 bin liranın hiç harcanmadığını belirledi. Güven’in öldüğü ya da cinayete kurban gittiğini değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı bu yöne kaydırdı.

    Güven’in yaşadığı mahallede araştırma yapan polis, kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşi Nazmiye Güven ile kayınpederi Ahmet Demirci’nin akşam saatlerinde ellerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine polis, Nazmiye Güven’i takibe aldı. Anaokulu öğretmeni Nazmiye Güven’in, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile ilişkisi olduğu belirlendi. Nazmiye Güven ile Ramazan Ö.’nün ilişkilerinin 2014 yılında başladığı, bu nedenle Güven çiftinin sürekli tartıştıkları öne sürüldü.

    Gözaltına alınırken fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti

    Bu bilgiler üzerine polis, Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.’nün adreslerine 28 Ocak Perşembe günü baskın yaptı. Nazmiye Güven ile Ramazan Ö. gözaltına alınırken, Ahmet Demirci ise polisin geldiğini öğrenince rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtıldığı tespit edilen Demirci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Eşinin cesedini torbayla taşımış

    Emniyete götürülen Nazmiye Güven, sorgusunda her şeyi itiraf etti. Güven ifadesinde, eşinin aldatıldığı şüphesiyle sürekli tartışma çıkardığını öne sürdü. Olay günü yine tartıştıklarını anlatan Nazmiye Güven, aynı apartmanda oturduğu babası Ahmet Demirci’nin yukarı çıktığını ve tabancayla eşi Mustafa Güven’i öldürdüğünü söyledi.

    Güven, eşinin cansız bedenini bir torbaya koyarak otomobille merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş mahallesine götürüp, ormanlık araziye attıklarını belirtti. Güven, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile eşi öldükten sonra ilişki yaşamaya başladıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazmiye Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ramazan Ö. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Binadakiler cesedin kokmaya başlaması üzerine şüphelenmiş

    Polisin sürdürdüğü soruşturmada cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Nazmiye Güven’in, cinayetin ardından eşinin cesedini 3 gün boyunca evin banyosunda sakladığı belirlendi. Cesedin kokmaya başlaması üzerine binadakiler şüphelendiği, bunun üzerine Nazmiye Güven’in babası ile cesedi torbaya koyup götürdükleri, ara ara da bölgeye giderek kontrol ettikleri belirlendi.

    'Çalışmak için yurt dışına gidiyorum, beni aramayın'

    Bu arada, Mustafa Güven’in ailesinin şüphelenmesi üzerine Nazmiye Güven’in, eşinin çalışmak için yurt dışına gittiğini, kimseyle görüşmek istemediğini söylediği öne sürüldü. Bu iddiasını somutlaştırmak için de cinayetin ardından eşinin cep telefonundan kendisine ve Mustafa Güven’in kardeşi Latif Güven’e, "Ben çalışmak için yurt dışına gidiyorum. Beni aramayın. Kimseyle görüşmek istemiyorum" şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi. 

    Etiketler:
    Adana, Cinayet, banyo, Mesaj, Cep telefonu, Nazmiye Güven
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