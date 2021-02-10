Boğaziçili öğrenciler konuştu: 'Ülkem adına çok üzgünüm'

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı protestoların sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler, yaşananlarla ilgili olarak bir video yayınladılar. Öğrenciler, "Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm" dediler.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolar sürerken, üniversiteye giriş sınavında Türkiye genelinde derece yapmış öğrenciler yaşananlarla ilgili olarak bir video yayınladı.

Sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına videoda öğrenciler, şu sözlerle tepkilerini dile getirdi:

Boğaziçi Psikoloji bölümünde okuyan Ekin Derdiyok: “Boğaziçi Psikoloji bölümüne Türkiye yirmincisi olarak girdim. Sinir bilimi alanında uzmanlaşarak Alzheimer ve otizm tedavisi üzerine çalışmak istiyorum. 2 Ocak’tan beri yaşananlar beni Türkiye’de akademik kadroların liyakata göre değil, sadakata göre doldurulduğu gerçeğiyle yüzleştirdi. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm.”

Boğaziçi İktisat bölümünde okuyan Bengisu Kaynar: “Boğaziçi İktisata Türkiye üçüncüsü olarak girdim. Türkiye’de kadın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak hayalimdi. Demokrasiyi ve kurumumu savunduğum için sürekli terörist ilan edilmekten çok yoruldum. Ülkemde artık dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm.”

Boğaziçi Üniversitesi Politika bölümünde okuyan Halit Demirhan: “Boğaziçi politikaya Türkiye 49’uncusu olarak girdim. Beni yetiştiren hocalarım gibi bir akademisyen olmak ve öğrenci yetiştirmek istiyordum. Son bir ayda üniversitemin maruz kaldıkları bana hayalimi gerçekleştirebilecek Boğaziçi ve Türkiye kalmayabileceğini hissettirdi. Ülkemde artık dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm.”

"Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm."#ÜlkemAdınaÇokÜzgünüm pic.twitter.com/CkZralxn2e — pols302 (@pols302) February 9, 2021

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan Meltem Arslan: “Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliğini ilk bine girerek kazandım. Bir kadın mühendis olarak kendimi yetiştirmek istememdeki en temel motivasyonum doğduğum topraklara yazılım ve teknoloji alanlarında fayda sağlayabilmek. Fakat son yaşanan olaylarda öğrencilerin ve akademinin arkasında durulmaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Ülkemde artık dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm.”

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümü öğrencisi Yusuf Efe: “Ülkemi temsil ettiğim uluslararası fizik olimpiyatlarında Avrupa birincisi oldum. Boğaziçi elektrik-elektronik bölümüne de Türkiye birincisi olarak yerleştim. İleride hayalim Türk akademisinde kalarak yapay zeka alanında öncü çalışmalara imza atmak. Ancak son bir aylık süreçteki demokratik taleplerime karşılık şiddetle karşılaşmak beni derinden etkiledi. Ülkemde artık dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm.”