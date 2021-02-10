Meteoroloji uyardı: Etkili bir kar yağışı geliyor

Türkiye'de cuma gününden itibaren başlaması beklenen kar yağışının 1987, 2002 ve 2004'deki yağışlar gibi etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre cuma günü başlayacak ve Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alacak soğuk hava dalgasındaki kar yağışının günlerce kalma ihtimali oldukça yüksek.

Doğu Avrupa üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz'den gelen siklonla Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışının 1987, 2002 ve 2004'teki kar yağışları gibi etkili olması bekleniyor.

1987 yılının mart ayında İstanbul'da kar yağışı etkili olmuş ve bazı noktalarda kar kalınlıkları 1 metreyi aşmıştı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İstanbul'da 1987'de 4-14 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalama hava sıcaklığı sıfırın altında 2,2 derece olarak kaydedilmişti.

Cuma günü Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgası, sıcaklıkları ortalama 5 ila 15 derece arasında düşürecek.