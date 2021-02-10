CHP'li Tekin'den TÜİK'e tepki: Bu veriler olsa olsa dünyamızın uydusu olan Ay'a ait olabilir

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarına tepki gösterdi. Tekin, "Uzaya vatandaş göndereceğini iddia eden iktidar, öyle bir uçuşa geçmiş durumda ki, vatandaşın dünyadaki tüm gerçeklerinden uzaklaşmış haldeler" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Tekin, TÜİK’in yüzde 12.9 olarak açıkladığı işsizlik verilerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, 2020 Kasım ayında pek çok işyerinin kapanmış olmasına rağmen işsizliğin 12.9 olarak ilan edildiğini belirten Tekin, şunları söyledi:

'Sihirbazlık yaparak işsiz sayısındaki artışı gizliyor'

"TÜİK, tıpkı önceki aylarda olduğu gibi rakamlarla sihirbazlık yaparak işsiz sayısındaki artışı gizliyor. Uzaya vatandaş göndereceğini iddia eden iktidar, öyle bir uçuşa geçmiş durumda ki, vatandaşın dünyada ki tüm gerçeklerinden uzaklaşmış bir haldeler. TÜİK'e göre ülkede işsizlik diye bir problem yok. İstihdam edilenlerin sayısı TÜİK’e göre 2020 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 103 bin kişi azalırken işsizlik oranlarının da düşmüş olması dünya da görülmüş bir olay değildir. Bu veriler olsa olsa dünyamızın uydusu olan Ay'a ait veriler olabilir.

'Gerçek işsizlik 20 milyona dayanmıştır'