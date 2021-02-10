Sigortadan para almak için hamile eşini uçurumdan attığı iddia edilmişti: 'Tatile götürmek için zorla ikna etti'

Fethiye'de eşinin kayalıklardan atarak öldürdüğü iddia edilen hamile kadının ağabeyi Naim Yolcu konuştu. Yolcu, kardeşinin hem tatile hem de düştüğü bölgeye gitmek istemediğini, eşinin zorla ikna ettiğini söyledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşi Hakan Aysal’ın 400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için fotoğraf çekilirken kayalıklardan itip öldürdüğü iddia edilen 7 aylık hamile Semra Aysal’ın ağabeyi Naim Yolcu, kardeşinin hem tatile hem de düştüğü bölgeye gitmek istemediğini, eşinin ikna ederek, götürdüğünü söyledi.

"Tatile gitmeden önce kardeşim doğumunun son aylarına yaklaşmıştı, 7 aylık hamileydi. Hamile olduğu için tatile gitmek istemiyordu, eşinin ısrarları doğrultusunda gittiler. Annem de müsaade etmiyordu, ‘Kızım bu halde tatile gidemezsin, bu kadar uzun yolu çekemezsin’ diyordu" ifadesini kullanan Yolcu, şunu söyledi:

"Buna istinaden kız kardeşim beni aradı 'Ben gitmek istemiyorum, Hakan çok ısrar ediyor, annem de üzülsün istemiyorum, annemle konuş’' dedi. Ben de aile büyüğü olarak annemi aradım annem razı gelmemesine rağmen yine de gittiler."

'O bölgeye sağlıklı insanların inmesi bile yasak'

Kız kardeşi Semra Aysal’ın yükseklik korkusu olmasına rağmen, kayalıkların bulunduğu alanda eşinin ısrarıyla yasaklı bölgeye kadar gittiklerini öne süren Naim Yolcu, şöyle devam etti:

"Kredilerden, hayat sigortalarından şüphelendik. Zaten orada bir yasak bölgeye inişleri var. O yasak bölgeye sağlıklı insanların dahi inmesi yasakken, 7 aylık hamile bir insanın oraya inmesi, oraya götürülmesi manidar.

bir insanın oraya inmesi, oraya götürülmesi manidar. Orada da ikna etmiş, kız kardeşimin zaten yükseklik korkusu var, eşi ikna etmiş. Zaten kendisine kardeşimin yükseklik korkusu var diye sorduğumuzda 'Bana inandı, ben onun elini tuttum yavaş yavaş indirdim' diye kendisi bize anlatmıştı. Yazın başlangıcıydı hava çok sıcak, kuru bir toprağın üzerinde 7 aylık hamile bir kadının da 3 saat orada bekletilmesini anlamış değiliz.

Zaten ilk beyanında da bana fotoğraf çekilirken kayadan düştü dedi, daha sonraki gelişmelerde bize karşı da söylemini değiştirdi. 'Çantadan telefonu alayım diye arkamı döndüm, bir anda sesini duyduk, hiç düştüğünü görmedim' dedi. Bunları konuştukça şüphelerimiz çok daha arttı."

Kız kardeşinin ölümünde sorumlu olan kişilerin cezalandırılmasını isteyen Naim Yolcu, adalete güvendiğini de sözlerine ekledi.