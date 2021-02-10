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    Süleyman Soylu

    Soylu: Uyuşturucuya bu yıl kalıcı bir darbe vurmak gerekir

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102101043778003-soylu-uyusturucuya-bu-yil-kalici-bir-darbe-vurmak-gerekir/

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucuya bağlı ölümler 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 18-20 arası aşağıda seyrediyor. Bu bizim için önemli bir veridir. Ancak bu yıl bu işe kalıcı bir darbe vurmak gerekir. 2021'de sokak satıcılarına yönelik kuvvetli bir baskı istiyoruz" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen Yeşilay Toplantısı'na katıldı.

    Toplantıya Bakan Soylu ile birlikte Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk ve 81 il valisi videokonferans yöntemiyle katıldı.

    ‘Sokak satıcılarına yönelik kuvvetli bir baskı istiyoruz’

    Toplantıda konuşan Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadele konusuna değinerek, şunları kaydetti:

    • "2021 de uyuşturucu ile mücadele en önemli konumumuz oldu. Bu işi güzel bir yere getirdik. Madde bağlantılı ölümleri önce 941'den 342'ye, 2020 yılında ise daha henüz tamamlanmış değil ama şu anda 207 sayısına kadar geldi. Uyuşturucuya bağlı ölümler 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 18-20 arası aşağıda seyrediyor. Bu bizim için önemli bir veridir.
    • Ancak bu yıl bu işe kalıcı bir darbe vurmak gerekir. 2021'de sokak satıcılarına yönelik kuvvetli bir baskı istiyoruz. Ama çok kuvvetli bir baskı istiyoruz. En küçük bir ihbarın peşine gitmek gerekir. İsimsiz bir mail olsa da mutlaka takip etmemiz lazım. Bizim oralarda gezmemiz bile onların geri çekilmesini sağlayacaktır."

    'İhbarların artması faydalı'

    Özellikle 'Açık Kapı' ihbarlarının çok iyi değerlendirmesini isteyen Bakan Soylu, Uyuşturucu ile Mücadele aplikasyonu 'UYUMA' uygulamasında bu yıl 500 bin indirme hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

    "Özellikle UYUMA aplikasyonu konusunda, uyuşturucu ile mücadele konusunda arkadaşlarımız çok güzel iletişim kuruyorlar. Bu konuya hep beraber destek olalım. Şu an 195 bin 800'deyiz. Bu olmayacak bir iş değil. Önümüzde koskoca 1 yıl var ve biz bunu 500 bine çıkarmalıyız. İndirme arttıkça ihbar da artar. Biz ihbarların artmasının çok faydalı olduğunu düşünenlerdeniz. Buna da ihtiyacımız var."

    Metruk bina veri tabanını mutlaka güncellenmesi gerektiğini ve sürekli bu alanların takip edilmesi gerektiğini ifade eden Soylu, "Metruk binalar, ıssız alanlar takibinizde olsun. Biz metruk binaları sıkıştırıyoruz, parklara kayıyorlar. Parkları sıkıştırıyoruz, bazı toplu konutlardaki evlere kayıyorlar. Her biri bizim takibimizde olacak" diye konuştu.

    'Artık polis, jandarma ve sahil güvenlik telsizler üzerinden birbiriyle konuşabiliyor'

    Soylu, polis, jandarma ve sahil güvenlik görevlilerinin yapılan sistem üzerinden telsizlerle konuşabileceğini söyledi:

    • "Bu da yerli ve milli bir yatırım. 4 yıldır bunun üzerinde çalışıyorduk. Emniyet telsiz sistemini, jandarma ve sahil güvenlik telsiz sistemini birbiriyle konuşturmak istiyorduk. Bu bizim çok istediğimiz bir şeydi.
    • Allah muhafaza Türkiye'nin tamamını etkileyen bir afet ya da saldırı anında Türkiye'nin tüm uçlarına ulaşabilme ve aynı talimat ile ulaşabilme mantığını gerçekleştirmek istiyorduk. Bakanlık bilgi işlemi de tebrik ediyorum. Hakikatten bunu da yerli ve milli bir yatırım ile gerçekleştirdiler. Uzun zamandır bunu başka kurumlardan istemiştik ama gerçekleştiremedik. Ama şimdi gerçekleştiriyoruz.
    • Polis telsizi, jandarma telsizi ve sahil güvenlik telsizini ayrı ayrı programlar olmasına rağmen konuşturuyorlar. İlk uygulamayı da Ağrı'da gerçekleştirdiler. Bunu tüm Türkiye'ye yayacağız. Bu da bizim için fevkalade bir noktadır."
    Etiketler:
    Uyuşturucu satıcısı, Uyuşturucuyla savaş, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu
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