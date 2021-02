Galatasaray Üniversitesi akademisyenlerinden Boğaziçi protestolarına destek

Galatasaray Üniversitesi akademisyenlerin yaptığı basın açıklamasında "Üniversiteler, bilim üreten ve kamu hizmeti veren kurumlardır. Bir üniversitede yeni bir fakülte, bölüm, enstitü açılması ve kadroların düzenlenmesi siyasi kararlara göre değil, bilimsel ölçütlere göre belirlenmelidir. Boğaziçi Üniversitesi akademisyeniyle, öğrencisiyle, mezunuyla, idari personeliyle akademik özgürlüğü ve özerk-demokratik üniversiteyi savunmak için hareket etmektedir. Bu mücadeleyi koşulsuz olarak destekliyoruz. Talepleri, Galatasaray Üniversitesi akademisyenleri olarak bizim de taleplerimizdir" denildi.

Direnişimize akademisyenleri desteği sürüyor.



İTÜ'nün ardından Galatasaray Üniversitesi öğretim üyeleri de: "Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan ve ülke çapında destek gören haklı direnişin yanındayız." dediler. #BogaziciDireniyor pic.twitter.com/TQZoUMGmrc — Boğaziçi Direniyor #10 (@direnbogazic) February 10, 2021

‘Bu atama meşru değildir’

Öğrencilerin ve akademisyenlerin itirazlarına katıldıklarının altı çizilen basın açıklamasında “Üniversite bileşenlerinin iradesi ve demokratik teamüller hiçe sayılarak gerçekleşen bu dayatmaya karşı Boğaziçi Üniversitesi’nde başlayan ve ülke çapında destek gören haklı direnişin yanındayız. Tekrar ediyoruz: Bu atama meşru değildir” ifadeleri kullanıldı.

‘Her türlü ayrıştırıcı dilin karşısındayız’

‘Üniversiteler boyun eğmez’ pankartının açıldığı basın açıklamasında her türlü ayrıştırıcı dile karşı durulduğuna vurgu yapılarak “Bu yersiz atamanın derhal geri çekilmesini, rektörlerin üniversite bileşenlerince seçilmesini, anayasal haklarını kullanan öğrencilere yönelik polis müdahalesinin durdurulmasını ve gözaltında, tutuklu veya ev hapsinde olanların bir an önce serbest bırakılmasını bir kez daha talep ediyoruz. Başta LGBTİ+’lar olmak üzere, öğrencileri ve akademisyenleri hedef alan her türlü nefret söylemine; ayrıştırıcı ve ötekileştirici dile karşı duruyoruz. Üniversitelerimizi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz” denildi.