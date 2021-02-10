Sosyal medyadaki koronavirüs tedavi önerileri insan sağlığını tehdit ediyor

Kovid-19 salgını boyunca internette en çok aranan başlık 'Koronavirüse iyi gelen tedavi yöntemleri' oldu. Ancak uzman olmayan kişilerin paylaştığı kürler sağlığı tehlikeye atıyor. Mikrobiyolog İpek Ada Alver, "Bilinçsiz kullanılan bitki ve otlar organ yetmezliğine sebep olabilir" dedi.

Pandemi döneminde internet arama motorlarında en çok 'koronavirüse iyi gelen tedaviler' arandı. Ancak hastalıktan koruyacağı ya da tedavi edeceği düşüncesiyle kullanılan bazı kürler, sağlığı tehdit ediyor.

Hastalığa karşı özellikle sosyal medya üzerinden önerilen yöntemlerdeki tehlikeye dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Mikrobiyolog İpek Ada Alver, "Özellikle sosyal medyada, koronaya iyi geldiği iddiasıyla çeşitli madde ve karışımlar paylaşılırken alternatif tedavi yöntemleri sunuluyor ve bu yanıltıcı bilgiler bir anda milyonlarca kişiye ulaşabiliyor” dedi.

'İnternette en çok koronavirüse iyi gelen kürler arandı'

Bilinçsizce uygulanan yöntemlerin çok ciddi yan etkilere neden olabileceğini ifade eden Alver, American Journal of Tropical Medicine and Hygiene dergisinde yayınlanan araştırmada elde edilen verileri değerlendirerek şunları söyledi:

“Aslında biz şu anda hem salgınla mücadele ediyoruz hem de insanların hurafe inançlarıyla mücadele ediyoruz. ABD’deki bilimsel yayında yer alan verilere göre arama motorlarında ilk olarak koronaya karşı iyi gelen kürler, bitkisel tedaviler araştırılıyor. Bu da semptomları olan hastanın bu şekilde gidip test yaptırmamasına neden oluyor. Kişi farmakolojik tedavi yöntemlerini reddederek alternatif tedavi yöntemlerini tercih ediyor. Bu da koronayla mücadeleyi zorlaştırıyor.”

'Sarımsak, udi hindi otu, arı sokması…'

Bilimselliği kanıtlanmamış yöntemlere başvurulduğunu söyleyen Mikrobiyolog Alver, "Bu hurafelerden en önemlisi ülkemizde yaygın şekilde görülen arı sokmasının Kovid-19 tedavisinde etkili olduğu düşüncesi. Malatya’da da arıcılara çok büyük bir talep oluştuğu biliniyor. Aynı zamanda internet sitelerinde sıkça sorgulanan udi hindi otu da sıklıkla başvurulan yöntemler arasında. Bunun dışında Çin’de günde 1.5 kilo sarımsak yiyen kadının boğazının tahriş olması sonucu hastaneye kaldırıldığı, İran’da da dezenfektan olarak kullanılan etil alkolün içilmesi sonucunda pek çok kişinin hayatını kaybettiği biliniyor” ifadelerini kullandı.

'Organ yetmezliğine neden olabilir'

Bu tür bitkilerin ve yöntemlerin bilinçsiz kullanılmasının zararlarını anlatan Alver, “Öncelikle bu tür ürünlerin bilinçsiz kullanımı organ yetmezliğine sebep olabiliyor. Özellikle son zamanlarda yaşanan arı sokması ile ilgili haberler gördük ancak arının iğnesinde 18 farmakolojik ajan var. Bu 18 kimyasal kişiye zarar verebilir. Kişinin bunların birine dahi alerjisi olsa yüzde, gözde şişmeler meydana gelebilir. Bununla başlayıp ardından ciddi solunum güçlüğüyle seyreden şok dediğimiz ani ölümle karşı karşıya kalabiliriz. Sosyal medyada alanında uzman olmayan kişilerce önerilen bu bitkisel kürler ne yazık ki kişilerde organ yetmezliği hatta ölüme davetiye çıkarabilir. Lütfen bunların araştırmasını ve alanından uzman kişilerden bilgi almanızı öneriyorum” tavsiyesinde bulundu.