AA: Sincar'da yakalanan PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Türkiye'ye getirildi

AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Irak'ın Suriye sınırında yer alan ve Ezidi nüfusun yoğun olduğu Sincar'da 'PKK'nın lojistik sorumlusu' olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 'Laşer' kod adlı İbrahim Parım, MİT'in operasyonuyla yakalandı.

Parım'ın MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildiği belirtildi.