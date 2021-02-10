Uzaydan internet hizmeti sağlayan Starlink için Türkiye'de ön kayıtlar başladı

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX şirketinin uzaydan internet projesi Starlink için Türkiye'deki adreslerden ön kayıt oluşturulabilecek. 99 dolar gibi bir depozito bedeli bulunan kayıtlanmalarda, hizmetin alınamaması durumunda ücret iadesinin bulunmadığı belirtildi.

Proje için oluşturulan web sitesinden yapılan açıklamaya göre, Elon Musk'ın CEO'luk görevini üstlendiği SpaceX şirketinin en önemli projelerinden biri olarak gösterilen uzaydan intenet projesi Starlink için Türkiye'de de ön kayıtlar başladı.

​Türkiye'den Starlink'e kayıt yaptırmak için ilk olarak Starlink'in resmi internet sitesine girilmesi gerekiyor. E-posta bölümünü doldurulup sonra adres kısmına geçip konumun seçilmesi gerekiyor. Gerekli bilgiler doldurup 'Order Now' butonuna tıklandığında ise Starlink'in hizmet sunacağı tarih gösteriliyor.

Wb sitesinde, Starlink hizmeti için 99 dolarlık bir ücret bilgisi bulunuyor. Bu ücretin 'depozito bedeli' olduğu belirtiliyor. Ön kayıt oluşturulması ve hizmet alınamaması durumunda ise ücret iadesi bulunmuyor.

Sitede, kapasitenin sınırlı olduğu belirtiliyor.

Dünya yörüngesindeki uydular aracılığıyla yeryüzüne internet hizmeti sunmayı planlayan şirket, bunun için uzaya binlerce uydu göndermiş ve yörüngeye yerleştirmişti. Böylelikle şirket, belirli bölgelerde beta test kullanıcılarına internet hizmeti sunmaya başlamıştı.