Takvim gazetesinden Akşener'e: Bu manşeti anlamazsanız 'beyne iyi gelen besinler'i okuyun

Takvim gazetesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eleştirilerine yanıt verdi. Gazete, manşetinde "Meral Hanım bu manşet size özel, iyi okuyun. Anlamazsanız bu kutuya bakın" ifadesine yer vererek 'Beyne iyi gelen besinler' haberini işaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin' başlıklı haber nedeniyle eleştirdiği Takvim gazetesinden yanıt geldi.

Gazetenin bugünkü birinci sayfasında hecelenmiş bir şekilde "Meral Hanım bu manşet size özel, iyi okuyun. Anlamazsanız bu kutuya bakın" manşeti yer aldı ve 'Beyne iyi gelen besinler' başlıklı habere işaret edildi.

Yeniçağ gazetesinde de 31 Ocak 2021'de 'Market alışverişi yaparken dikkat, bu oyuna gelmeyin' başlıklı bir haber yayınlandığı hatırlatılan haberde, şu ifade kullanıldı: "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendi yandaşı olan gazeteleri bile gözden kaçırdı. Takvim'in market haberlerinin aynısının 31 Ocak'ta yayınlandığını ıskaladı. Komik duruma düştüğünü dahi anlamadı."

© Fotoğraf : Takvim gazetesi Takvim gazetesinin 10 Şubat 2021 tarihli manşeti.

Akşener ne demişti?

Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) salı günü düzenlendiği grup toplantısında Takvim'in manşetini göstermişti.

'Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyen' başlıklı haberi 'rezalet' olarak niteleyen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan? Ceplerine para koyup, medya satın aldırdığın bu vicdansızlar, milletimin acı gerçeğiyle alay ediyor, alay. Ayıptır. Günahtır. 'Manşetlerle savaştık' diyordun. Al sana savaşılacak manşet. Önüne gelene 'terörist' demeyi biliyorsun. İlla terörist arıyorsan, önce ay sonunu getiremeyen milletimizin sorunlarıyla alay eden bu haysiyetsizliğe bakacaksın" demişti.