Bahçeli: Anayasa Mahkemesi demokrasimizin haklarını muhafaza veya müdafaa edecek düzeyde tekrar yapılandırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi milletimizin ve demokrasimizin haklarını muhafaza veya müdafaa edecek düzeyde tekrar yapılandırılmalı" dedi.