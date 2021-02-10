Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ifade verdi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, yeni çıkan kitabı ile ilgili bir gazeteye verdiği röportajda kullandığı sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan İlker Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer "Müvekkilimiz Sayın İlker Başbuğ, kendisi hakkında yapılan suç duyurularına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daveti üzerine bugün ifade vermiştir" dedi.

Müvekkilimiz Sayın İlker Başbuğ, kendisi hakkında yapılan suç duyurularına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın daveti üzerine bugün ifade vermiştir.

Konuya ilişkin müvekkilimiz Sayın İlker Başbuğ’un açıklaması aşağıdadır. pic.twitter.com/PGsydiMPWP — İlkay Sezer (@ilkaysezerav) February 10, 2021

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Avukat Sezer paylaşımının devamında İlker Başbuğ’un açıklamasını da paylaştı.

Başbuğ: Suç duyurularına karşı hiçbir şekilde savunma yapmayacağım

Başbuğ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Adalet Projesinin Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde, Türkiye 2020 yılında, 128 ülke arasında 107. sırada yer almıştır. Bu Türkiye’ye yakışan bir sonuç değildir. Hukukun üstünlüğü konusunda bir ilerleme, gerçekleştirilmeden, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sorunları, başta ekonomi olmak üzere, çözebilmesi zordur. Bu nedenlerle hukuk ve yargı konusu Türkiye'nin birinci önceliktir sorunudur, konusudur. Son kitabım; Türkiye Cumhuriyeti'nde güç odaklarının mücadelesi, kitap serisinin üçüncüsüdür. Bu kitap 1961-1980 dönemini, O günün şartlarında ve o günlerde gelişen olaylar çerçevesinde değerlendirmektedir. 4 Ocak 2021 günü bir gazetede bu kitabın tanıtımı ile ilgili bir söyleşim yayınlandı. Bu söyleşiden hareket edilerek hakkımda suç duyurularında bulunuldu. Hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu, var olduğu bir ortamda, bu söyleşiden bir suç unsuru çıkartılabilirmesi söz konusu bile olamaz. Bu nedenlerle, bu suç duyurularına itibar etmiyorum. Bu inançla da, bu suç duyurularına karşı hiçbir şekilde savunma yapmayacağım. Bu davranış anayasaya, hukukun üstünlüğüne ve kendime olan saygımın doğal sonucudur."

Başbuğ ne demişti?

Başbuğ, 4 Ocak'ta Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" ifadelerini kullanmıştı.