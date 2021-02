173 gazeteciden Boğaziçililere destek bildirisi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektör olarak ataması sonrası başlayan protestolar sürüyor.

147 sanatçının ardından, 173 gazetecinin imzasıyla 'Boğaziçililer yalnız değildir!' başlıklı bir metin yayımlandı.

173 gazetecinin ilk imzacı olduğu metin, internet üzerinden de gazetecilerin imzasına açıldı. İmza metni, 14 Şubat Pazar günü saat 23.59'da imzaya kapatılacak.

Gazetecilerin yayımladığı imza metni şu şekilde:

'Boğaziçililer yalnız değildir!'

Boğaziçi Üniversitesi’nde bir ayı aşkın süredir, antidemokratik yöntemlerle yapıldığını düşündükleri rektör atamasını protesto eden öğrencilerle basın mensupları arasında kurulan barikata itirazımız var.

Boğaziçililerin “Aşağı Bakmayacağız” diyerek sürdürdükleri bu eylemin, anayasal bir hak olduğunu hatırlatıyoruz. LGBTİ+ öğrencilere karşı kimlikleri ve yaşam hakkını hedef alan nefret söylemini, ötekileştirmeyi, ayrıştırmayı bunların sonucunda LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün kapatılmasını kabul etmiyoruz.

Yaşananları objektif bir şekilde aktarmakla yükümlü olan ve bir kamu görevi icra eden biz gazeteciler, demokratik haklarını kullanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve onlara destek veren akademisyenlerin kriminalize edilmesi çabasını reddediyoruz.

Sansür, baskı ve tehditlerle halkın haber alma hakkının önüne çıkartılan her türlü engellemelere itiraz ettiğimiz gibi, görevini yapmaya çalışan meslektaşlarımızı hedef alan polis şiddetine de karşıyız. Gazeteciler taraf değil tanıktır, işini yapan meslektaşlarımıza yönelik engelleme, yaralamaya varan ağır şiddet ve gözaltıların kabul edilemez olduğunu bir kez daha tekrarlıyoruz.

Çağın tanıklığını biz yapacağız, hakemliğini ise tarih.

Güçle, hakikati bükmeye çalışanların karşısında her zaman hakikatin savunucusu olmaya devam edeceğiz.

Başımızı eğmiyoruz, gazeteciliğin suç olmadığını biliyoruz!

İlk imzacılar

Ali Ergin Demirhan, Ali Haydar Çelebi, Ali Kemal Erdem, Alican Uludağ, Anıl Bayraktar, Anıl Mert Özsoy, Atakan Sönmez, Ayça Söylemez, Aylin Şener, Ayşe Banu Tuna, Ayşen Şahin, Ayşenur Önal, Azra Ceylan, Bahar Ünlü, Baran Furkan Gül, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Batuhan Avakado, Batuhan Batan, Bengisu Kömürcü, Bereket Kar, Berkant Gültekin, Bilal Çelik, Bilal Seçkin, Billur Aslan, Buse Söğütlü, Bülent Mumay, Bülent Yoldaş, Büşra Cebeci, Büşra İlaslan, Büşra Toprakyiğit, Can Bursalı, Cansu Pişkin, Cem Bahtiyar, Cüneyt Karabey, Çağla Üren, Çağlar Tekin, Çağrı Sarı, Çiğdem Akbayrak, Deniz Dallı, Deniz Işık, Derya Kap, Dilan Erdemir, Diren Çelik, Diren Deniz Sarı, Doğan Ergün, Doğan Koç, Duygu Köseoğlu, Ece Seçil Şahin, Elif Çetiner, Elif Ünal, Emrah Kolukısa, Emre Orman, Emre Özpeynirci, Engin Korkmaz, Erdal İmrek, Erdem Bolca, Erdoğan Alayumat, Erk Acarer, Ersan Kınık, Ertan Çıta, Esma Yılmaz, Esra Açıkgöz, Esra Üşüdür, Eylem Babayiğit, Eylem Nazlıer, Eylem Yılmaz, Ezo Özer, Fatih Karagülle, Fethullah Özmen, Giray Poyraz Ürey, Gizay Erden Çelik, Gökhan Kaya, Gözde Çağrı, Gözde Yel, Güliz Vural, Hacı Bişkin, Hakan Tosun, Halit Elçi, Hasan Hınıslı, Hatice Özkartal, Haydar Koçak, Hayri Tunç, Hemra Nida, Hüseyin Naval, İbrahim Varlı, İdris Sayılğan, İlker Güneş Doğan, İpek Özbey, İrem Afşin, İsmail Yeniçeri, İşhan Erdinç, İzel Sezer, Janet Huvaj, Kaan Kurtuluş, Kader Rüzgar, Kadir Güney, Kavel Alpaslan, Kazım Kızıl, Kerim Eren, Kübra Köklü, Leyla Özkaynak, Maaz İbrahimoğlu, Mehmet Efe Altay, Mehmet Emin Kurnaz, Mehmet Fırat Özgür, Mehmet Şafak Sarı, Melike Ceyhan, Melis Karaca, Meltem Akyol, Meriç Şenyüz, Mert Eskisındı, Mert Gümüş, Merve Bavra, Muhammet Doğru, Murat Bay, Murat Beyaz, Murat Büyükyılmaz, Murat Çokan, Mustafa Büyüksipahi, Mustafa Hoş, Mustafa Kömüş, Nagihan Yılkın, Nazlı Eda Piyade, Nebiye Arı, Neşe İdil, Nurcan Çalışkan, Nurcan Gökdemir, Onur Dalar, Onur Öncü, Onur Şahin, Orhan Koç, Orhan Şahin, Osman Çaklı, Ozan Buz, Ozan Yurtoğlu, Özge Türkoğlu, Özgür Büyüktaş, Özgür Deniz Kaya, Özlem Kara, Özlem Temena, Öznur Kaya, Pınar Gayıp, Rahşan Çelik, Reyhan Hacıoğlu, Sait Demir, Selda Manduz, Semra Kardeşoğlu, Seran Vreskala, Sercan Güler, Sercan Meriç, Serkan Ocak, Serpil Ünal, Sevda Erkılınç, Seyhan Avşar, Sezgin Kartal, Sibel Tekin, Songül Başkaya, Sultan Eylem Keleş, Sümeyra Kırca, Taylan Öztaş, Tilbe Akan, Timur Soykan, Tolga Balcı, Tolga Kaan Ateşli, Tugay Can, Tugay Candan, Tuğba Özer, Uğur Can Biçer, Uğur Koç, Uğur Şahin, Uğurcan Yıldız, Umut Yıldız, Ümit Kartal, Yadigar Aygün, Yağmur Kaya, Yağmur Tan, Yaprak Akbaba, Yasin Akgül, Zarife Çamalan, Zehra Özdilek, Zeynep Çelik, Zeynep Kuray, Zülal Koçer.