İstanbul'daki otellerin yüzde 84'ü koronavirüs önlemleri kapsamında 'Güvenli Turizm Sertifikası' aldı

İstanbul Valiliği kentte faaliyet gösteren yüzde 84'ü kapsayan 861 tesisin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'Güvenli Turizm Sertifikası'aldığını açıkladı. Yüzde 14'lük kısımda bulunan 148 tesisin faaliyetine devam etmediği, 6 tesisin sertifikası olmadığı için kapatıldığı, 13 tesisin ise kapasitesinin yetersiz olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçe kaymakamlıkları tarafından 2020 Aralık'tan bu yana "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu bulunan konaklama tesislerine yönelik denetimlerin sonuçlarına ilişkin bilgiler verildi.

İstanbul'da Güvenli Turizm Sertifikası alma zorunluluğu olan; 30-49 arası oda kapasiteli ve bakanlık Turizm İşletme Belgeli 145, Belediye Belgeli 303 tesis olduğu kaydedilen açıklamada, 50 oda ve üzeri kapasiteli bakanlık Turizm İşletme Belgeli 386, Belediye Belgeli 194 olmak üzere toplamda 1028 tesis olduğu bildirildi.

Açıklamada, 30-49 arası oda kapasiteli 359; 50 oda ve üzeri kapasiteli 502 olmak üzere toplam 861 tesisin, yani toplam tesis sayısının yüzde 84'ünün Güvenli Turizm Sertifikası aldığı belirtildi.

Toplam tesis sayısının yüzde 14'ünü kapsayan 148 tesisin faaliyetine devam etmediği aktarılan açıklamada, 6 tesisin sertifikası olmadığı için kapatıldığı, 13 tesisin ise kapasitesi 30 odadan daha düşük olduğu veya faaliyet alanının değiştiği kaydedildi.