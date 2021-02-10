Eski CHP milletvekili Berhan Şimşek, savcılıkta ifade verdi

Avukatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için savcılık katına çıktı.

İfadesinde, birçok programa konuk olarak katıldığını ve 22 Ocak'ta Habertürk televizyonundaki "Enine Boyuna" adlı programa konuk olduğunu belirten Şimşek, militan söyleminde bulunurken kesinlikle hakaret amacı gütmediğini söyledi.

Şimşek, program esnasında kullandığı bu kelimenin durum değerlendirmesine yönelik olduğunu belirterek, "Kesinlikle ülkemizin hiçbir yargıç, kaymakam ve valisine yönelik söylemim asla olamaz. Dosyaya sunduğum bir fotoğrafta da göreceğiniz üzere bir askerin tank üzerinde iki siyasi partinin amblemini içerir işaretini yapmaktadır. Zaten program esnasındaki söylemim bu fotoğraf üzerinden gerçekleşmiştir. Parti üyeleri siyasi işaretleri yapmakta özgürdür ve saygı duyarım. Fakat devletin kurumlarında görevli kişilerin bu şekilde bir işarette bulunması kesinlikle yanlıştır. Vali, kaymakam, yargıçlar için söylemiş olduğum militan sözcüğü herhangi bir siyasi partinin yanında siyasi parti üyesi gibi taraf olan kişilere yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Şimşek, ifade işleminin ardından İstanbul Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

'Valiler AK Parti il başkanlarıyla toplantı yapıyor'

İfade için adliyeye davet edildiğini, hemen hemen 81 ilin valisi ve kaymakamlarının hakkında dava açılmasını talep ettiklerini söyleyen Şimşek, Türkiye'de valinin, kaymakamın, yargıcın siyasallaştırılmasının istendiğini savundu.

Şimşek, "Valiler AK Parti il başkanlarıyla toplantılar yapıyor, başka bir parti yok mu? Hepsini toplayıp savcılığa takdim ettim. Militanın TDK anlamlarından biri taraf olmaktır. Benim kaymakamın, yargıcım, valim devletindir. Eğer vali, kaymakam, yargıç olarak tarafsa, evet TDK açıklamasına göre bu arkadaşlar militandır. Eğer taraf değilseler niye rahatsız oluyorlar? Neden 81 ilde düğmeye basılmış yerden dava açma koşuşturmasına giriyorlar? Bir siyasetçi olarak siyasileri, siyasetin içinde bulunanları eleştirme hakkına sahibim. Ama birileri kendilerini Hallacı Mansur gibi En'el Hak olarak görüyorlarsa, bize dokunamazsınız, bize söyleyemezseniz, ifade edemezsiniz olarak görüyorlarsa bu yanlışın en büyüğüdür." şeklinde konuştu.