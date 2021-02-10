Clubhouse'da ilk satış gerçekleşti

Tüm dünyayı kasıp kavuran sosyal medya mecrası Clubhouse, bu kez bir satışa sahne oldu. İlk satılan ürün de zeytinyağı oldu.

Türkiye'de canlı yayında ilk satış, son zamanların en çok konuşulan sosyal medya platformu Clubhouse'da gerçekleşti.

Gönül Kaplan da bu mecrayı fark edip satış amacıyla kullanan ilk kişi oldu. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Zeytinyağı üretip satan girişimci Gönül Kaplan, Clubhouse’un ilk satışını Türkiye'nin önde gelen içecek markalarından Dimes'in patronu Ozan Diren'e yaptı.

Kaplan, ilk satışı nasıl gerçekleştirdiğini şu sözlerle anlattı:

“Türkiye’de canlı yayında ilk satışı yapan kişi oldum. Üstelik yarım saatlik bir oturumda 2 bin 794 liralık satış yaptım. Bu büyük bir başarı. Tebrik telefonları bile aldım. Saat 14.00'te e-pazar oluşturarak e-tezgahımı açıp satışa başladım. Hali hazırda faaliyet gösteren bir e-ticaret sitem var. İlgilenenleri oraya yönlendirdim. Satış bu haliyle gerçekleşmiş oldu”