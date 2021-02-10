Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'dan ortak açıklama

Ortak gerçekleştirilen basın toplantısında, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinde Türkiye ile yüzde 100 uyum içerisinde olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da, "Biz Kıbrıs konusunda çözüm iradesinin yanında, haksızlığın karşısındayız. Türk tarafı adil, kalıcı çözümden yana" ifadelerini kullandı.

#KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı



📍Lefkoşahttps://t.co/OS57iCDeTn — Fuat Oktay (@fuatoktay) February 10, 2021

​Oktay şöyle devam etti:

"Anavatan ve garantör ülke olarak, hak ve hukuk mücadelesinde Kıbrıs Türk halkını desteklemeyi, üzerimize düşeni yapmayı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz. Maraş konusunda KKTC hükümetine tam destek verdik. Bundan sonra da desteğimizi her şartta devam ettireceğiz. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı ile hükümetin ortak çalışma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Biz Kıbrıs konusunda çözüm iradesinin yanında, çözümsüzlüğün, belirsizliğin ve haksızlığın karşısındayız. Türk tarafı her zaman Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yana olmuştur".

"Kimse KKTC'yi yalnız bırakacağımızı beklemesin"

Oktay, artık gerçeklerle yüzleşme vaktinin geldiğini belirterek, "KKTC'yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin. Ada'da rüştünü kanıtlamış iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet vardır" diye konuştu.

Artık zamanın ve toplumun ruhundan uzak bir şekilde, federasyon temelinde müzakere etmenin Kıbrıs halkına zaman kaybettirmekten başka bir şeye yaramayacağının altını çizen Oktay, "İki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu yoktur, bu konuda netiz. Çözüm için egemen eşitliğe dayanan, iki devletli çözüm müzakere edilmelidir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve ortak gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını vurgulayan Oktay, öncelikli olarak Kıbrıs meselesi olmak üzere Maraş açılımı ve Doğu Akdeniz'e dair son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. Oktay, gelecek dönemde fikir birliğiyle atılacak adımların değerlendirildiğini vurgulayarak, ikili ilişkilerin, iş birliğinin daha da güçlendirilmesine ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ortak mücadeleye yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

'Yüzde 100 uyum içerisindeyiz'

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs meselesi konusunda Türkiye ile tamamıyla uyum ve yüzde yüz fikir birliği içinde olduklarını söyledi.

Kıbrıs konusu bağlamında cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yoğun bir dönemin başladığına işaret eden Tatar, çeşitli yabancı misyon şefleri ve diğer makamlarla sürekli görüşme içerisinde olduklarını belirtti.

Tatar, martın sonuna doğru 5+1 toplantısının düzenleneceği yönünde haberler aldıklarını aktararak, toplantının gayriresmi olacağını söyledi.

Toplantıda, Kıbrıs konusu bağlamında düşüncelerini ifade etme fırsatını bulacaklarını vurgulayan Tatar, "Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki; biz, Türkiye Cumhuriyeti'yle bu gelinen aşamada tamamıyla uyum içerisinde, yüzde 100 fikir birliğiyle aynı noktadayız" ifadesini kullandı.