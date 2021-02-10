Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı: Uzaya gidecek vatandaş ezan okusun, uzayda ezan sesi duyulsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün duyurduğu Milli Uzay Programı kapsamında 2023 yılında Türkiye, uzaya insan yollamayı planlıyor. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'dan da dikkat çekici bir öneri geldi. Ünal, uzaya yollanacak Türk vatandaşının burada ezan okumasını ve ezan sesini uzayda duyurmasını istedi. ANKA'ya konuşan Ünal, şunları söyledi:

"Milli Uzay Programımız hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizin her alanda yükselmesi bizleri memnun ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2023 yılında uzaya bir Türk vatandaşının gideceğini açıkladı. Bu önemli bir gelişmedir. Bizde diyoruz ki; Ulvi bir davet olan ezan, günde beş defa insanlığa okunan İlahi bir çağrıdır. Ezan, bütün insanların kalbine ilahi huzurun bir ikramıdır. Ezan, namaza davetin yanında, hürriyetin ve hakimiyetin de sembolüdür. İstiklal şairimiz merhum Akif’in 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli / Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli' mısralarında belirttiği gibi, ezan, renkleri, ırkları, dilleri farklı da olsa bütün Müslümanların kardeşliğini de ilan eder. Müslümanlar ezanla birlikte ortak anlayışlara sahip olduklarını bilirler ve birlikteliğin hazzını yaşarlar. Bunun içindir ki; dünyamızın dışında, uzayda ayda da ezanın fiili olarak okunmasını sağlayalım. Türkiye’mizde tarihinde ilk defa böyle bir çalışma yapılıyor, ezan sesini fiili olarak, uzaydan dünyaya dinletelim. Tarihe not düşelim. Bilimsel başarıyı böyle taçlandıralım."