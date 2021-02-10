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    Hayati Yazıcı

    AK Partili Yazıcı: Anayasayı millet yapar, millet tarihte bu hakkını hiç kullanma fırsatı elde etmemiş

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    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Anayasayı kim yapar? Millet yapar. Anayasa yapma hakkı millete aittir. Bu hak devredilemez. Asla başka kuruluşlara devredilemez ama millet bu hakkını kullanma fırsatı elde edememiş. Kimi olağanüstü dönemlerde  yapılmış, kimisi darbeciler tarafından yapılmış" dedi. 

    Yazıcı, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Tokat 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, her gün Türkiye için bir icraatın ya açılışını ya da temel atmasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

    Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı'nı on başlık altında paylaştığını hatırlatan Yazıcı, "İnşallah Türkiye hibrit araçla ay ile temas kuracak. 10 yıllık projenin sonunda aya inşallah Türk vatandaşını göndereceğiz." ifadesini kullandı.

    Türkiye'nin siyasi tarihinin tabiri caizse "darbeler tarihi" olduğunu belirten Yazıcı, "Hemen her 10 yılda açık, post modern darbeler yapılmış Türkiye'de. Son ikisi hariç, bütün darbeler hedefine ulaşmış. 2007'deki e-muhtıra darbe teşebbüsünü AK Parti, liderinin duruşu ile önlemiştir. Siyasi tarihinde ilk defa bir lider, ekibi ile bir darbe önlemiştir. Yine 15 Temmuz'da akşam başlayan darbeyi Cumhurbaşkanımızın televizyon aracılığıyla yaptığı çağrıyla coşarak sabah olmadan bu millet önlemiştir." diye konuştu.

    'Muhalefet yalpaladı'

    Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasadan söz ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

    "Bizim tarihimizde 5 anayasa var, Osmanlı dönemi dahil. 1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasası var. Anayasayı kim yapar? Millet yapar. Anayasa yapma hakkı millete aittir. Bu hak devredilemez. Asla başka kuruluşlara devredilemez ama millet bu hakkını kullanma fırsatı elde edememiş. Kimi olağanüstü dönemlerde  yapılmış, kimisi darbeciler tarafından yapılmış. 'Yepyeni anayasa yapalım' deyince karşımızdaki muhalefet yalpaladı. Nevri döndü."

    'Türkiye artık sadece Türkiye için değil, dünya için bir umut'

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da kongrelerinin kardeşliğin ve birliklerinin pekiştirildiği önemli günlerden biri olduğunu söyledi.

    Türkiye'nin geleceği olan AK Parti'de yenilenmelerin, değişimlerin sürdüğünü dile getiren Usta, "AK Parti deyince aklımıza Türkiye, Türkiye deyince aklımıza dünya, dünden itibaren artık uzay da gelmeye başladı. Elhamdülillah. Bu ülkeye vizyon ve hedef koyan, bu ülke için çalışan bir davanın erleriyiz. Bu ülkenin geleceğine, bu dünyanın mazlumlarına umut olmaya devam ediyoruz. Türkiye artık sadece Türkiye için değil, dünya için bir umut. Bütün mazlumlar için umut. Biz en önemli yatırımı birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize yaptık. İşte bu yüzden biz farklıyız. Bize ha bire engel çıkartmaya çalışan, durdurmaya çalışan, yaptığımız işleri karalayan, yalanlayan bir muhalefetle mücadele ediyoruz bir taraftan. Sadece hizmet etmiyoruz. Aynı zamanda büyük bir mücadelenin içerisindeyiz." diye konuştu.

    'Boğaziçi Üniversitesi üzerinden Türkiye'yi yeniden karıştırmaya çalışıyorlar'

    Bugünlerde Türkiye'de yine kargaşa çıkarılmaya çalışıldığını anlatan Usta, şunları kaydetti:

    "Boğaziçi Üniversitesi üzerinden birtakım eylemlerle Türkiye'yi yeniden karıştırmaya çalışıyorlar. Birileri de kalkıp bizim 28 Şubat'ta yaptığımız eylemlerle Boğaziçi'ndeki eylemleri kıyaslamaya çalışıyor. Hiç kıyas götürmeyen bir konudur aslında. Biz o dönem uğradığımız haksızlıkların ve üzerimizde oynanan oyunların haklı davasını yürüttük. Hiçbir zaman şiddete başvurmadık. Tek bir kaldırım taşını yerinden söküp oynatmadık. Tek bir kamu veya özel mala zarar vermedik. Üniversitelerimizden kovulurken bıraktığımız o sıralara bir çizik dahi atmadık. Bir tek cam bile kırmadık. Biz haklı davamızı haklı yolda sürdürdük. Elhamdülillah, bu ülkeye hizmet eden insanlar olarak onurumuzla ayaktayız. Bizim böylesine onurlu mücadelemizi  kalkıp kimse 3-5 teröristin ortalığı karıştırmak için yaptığı eylemle kıyaslamaya çalışmasın. Buna müsaade etmeyiz. Bu ülkenin gençlerinin bu yolda heba edilmesine müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Kalkıp bu mücadeleyi kıyaslayanlar, davasını, kendi makam ve mevkileri için her şeyi, davasını satan insanlar. Akademik kariyerlerinin peşine düşüp kendi öğrenciliklerinde çıkıp söz söylemeyen, ses çıkarmayan insanlar, bugün Boğaziçi üzerinden bize laf söylemeye çalışıyor. Önce dönüp kendilerine bir baksınlar. Ondan sonra bizimle ilgili bir şeyler söylesinler."

    Kongreye AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile AK Parti milletvekilleri de katıldı.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, CHP, Boğaziçi Üniversitesi, yeni anayasa, Anayasa, Hayati Yazıcı, AK Parti
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