Bakan Koca: Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınına ilişkin, "Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

#Canlı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor https://t.co/rkqyqlpJ6z — AA Canlı (@AACanli) February 10, 2021

​Öne çıkanlar şöyle:

-(Kovid-19) Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak.

-Planlanabilir gelecek için bölgesel çalışmaların yürütülebileceği döneme geçiyoruz. Yeni dönemin adı 'yerinde karar dönemi'dir

-Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır. Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak

-Kovid-19) Hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum.

-Yeni bir tedbir ilavesi şu an öneri olarak düşünülmüyor. Var olan tedbirlerin devamı öneriliyor. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim

-3758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildi.

-4 ay kadar önce Sputnik V, Çin aşılarını alabilme potansiyelimizi düşünerek her üç aşı içinde faz3 çalışmasının Türkiye'de başlatılmasını söylemiştim.

-Sputnik için ise özellikle toksikolojisinin GLP şartlarında olmasıyla ilgili eksiklik vardı, o da tamamlanmak üzere. Türkiye'de toksikolojisi GLP şartlarında sağlanmış olacak. Ama faz 3 çalışmasını bugüne kadar yapmamış olduk. Sputnik V aşısının toksikolojisinden sonra temin noktasında zaten devredeyiz hatta Türkiye'de üretiminden yanayız.