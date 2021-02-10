İmamoğlu'ndan 'İBB'ye zabıta alımı' paylaşımı: Kimsenin dayısı yok, liyakat var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "İBB’ye zabıta alımı da tamamen açık duyuru ve şeffaf sınavlarla gerçekleşiyor. Özenle yaptığımız alımların yarısı da kadınlar olacak." dedi.