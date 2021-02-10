Selçuk Bayraktar: Milli Uzay Programı kutuplaşılacak bir konu değil

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Uzay Programı'na ilişkin tartışmalara değinerek, şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar derin bir nefes alalım ve sakin olup serinkanlı bir şekilde düşünelim; #MilliUzayProgramı kutuplaşılacak bir konu değil... Benim gördüğüm iki kesim var; 1- Sevinenler 2- Gizli gizli sevinenler"
Arkadaşlar derin bir nefes alalım ve sakin olup serinkanlı bir şekilde düşünelim;#MilliUzayProgramı kutuplaşılacak bir konu değil...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 10, 2021
Benim gördüğüm iki kesim var;
1- Sevinenler 🙂
2- Gizli gizli sevinenler 🙃#MilliTeknolojiHamlesi 🚀🌍🇹🇷
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