Selçuk Bayraktar: Milli Uzay Programı kutuplaşılacak bir konu değil

Arkadaşlar derin bir nefes alalım ve sakin olup serinkanlı bir şekilde düşünelim;#MilliUzayProgramı kutuplaşılacak bir konu değil...



Benim gördüğüm iki kesim var;



1- Sevinenler 🙂

2- Gizli gizli sevinenler 🙃#MilliTeknolojiHamlesi 🚀🌍🇹🇷