MSB: Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 harekatında 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı P. Komd. Yzb. Burak Coşkun ile Mu. Asb. Kd. Çvş. Harun Turhan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle denildi:
''Gara Bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatında 2 asker şehit oldu, 4 askere yaralandı.''
February 10, 2021
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Kahraman silah arkadaşlarımız, 10 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.''
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