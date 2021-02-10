MSB: Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 harekatında 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

MSB'den yapılan açıklamada ''Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 harekatında 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı'' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı P. Komd. Yzb. Burak Coşkun ile Mu. Asb. Kd. Çvş. Harun Turhan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle denildi:

''Gara Bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatında 2 asker şehit oldu, 4 askere yaralandı.''



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Kahraman silah arkadaşlarımız, 10 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.''