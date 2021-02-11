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    Özgür Karabat

    CHP'li Karabat: Bir gün uzay masalı, bir gün doğalgaz hikayesi, gerçekleri görmüyorlar

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    Türkiye
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    CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Çare üretmek yerine vatandaşa, pazar artıklarıyla nasıl besleneceklerini anlatıyorlar, hem de devletin resmi kanalı TRT’de. Yandaş gazeteler market alışverişine dair tüyoları manşetten veriyor. Bu düpedüz vatandaşla dalga geçmektir" dedi. 

    Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan CHP'li Özgür Karabat; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'milli uzay programı'nı eleştirirken, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin de "Biz gençlerimizin özgürlük, geleceğe güven ve liyakat talebinin sonuna kadar arkasındayız” dedi. 

    T24'ün haberine göre, ekonomik krize çare olamayan iktidarın bizzat krizin kaynağı haline gediğini belirten Karabat, “Ekonomik krize çare olamıyorlar, pandemi sürecinde esnafı, çiftçiyi, emekçiyi yalnız bıraktılar. Zam üstüne zam yaparken çalışanlara enflasyon oranında bile artış yapmadılar” dedi.

    Erdoğan’ın dün yaptığı “2023’te uzaya gidiyoruz” açıklamasına da değinen Karabat, ülkenin gerçek sorunları yerine hükümetin suni gündemler yarattığını savundu:

    “Çare üretmek yerine vatandaşa, pazar artıklarıyla nasıl besleneceklerini anlatıyorlar, hem de devletin resmi kanalı TRT’de. Cumhuriyet tarihinde böyle rezillikler görülmedi. Yandaş gazeteler market alışverişine dair tüyoları manşetten veriyor. Bu düpedüz vatandaşla dalga geçmektir. Bir gün uzay masalı, bir gün doğalgaz hikayesi… bir tek gerçekleri görmüyorlar! Sarayda yaşayanların halkla bağı koptu.”

    'EYT sorununu çözeceğiz'

    Karabat, seçim öncesinde EYT’lilere birçok söz verildiğini de hatırlatarak; “Bu sorunu çözme yönünde iktidar kanadı adım atmayacağını açıkça ifade etti. CHP olarak seçim bildirgemizde EYT sorununu nasıl çözeceğimizi de kaynağı nasıl bulacağımızı da anlattık. İktidar yandaş müteahhitlere her koşulda kaynak bulup milyarlar akıtırken, kazanılmış bir hakkın gereklerini yerine getirmiyor” dedi. 

    'Pandemi sürecinin en mağdur kesimlerinden biri kafe ve bar emekçileri'

    Pandemi sürecinin en mağdur kesimlerden birinin kafe ve bar emekçileri olduğunu belirten Karabat, tedbirler alınmasını ve işyerlerinin açılması gerektiğini söyledi. Kafe ve bar çalışanlarının çeşitli illerde basın açıklaması yaptığını da hatırlatan Karabat, “Bu emekçilerin dayanacak güçleri kalmadı. İşyerleri ayakta kalma mücadelesi veriyor. Emekçiler işsizlik ve geçim derdi kıskacında. Kafe ve bar çalışanları, adeta hayatta kalmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

    'Zorunlu staj, sigorta başlangıcı sayılmıyor'

    Milyonlarca çırak ve meslek liselinin zorunlu stajının sigorta başlangıcı sayılması için daha önce de kanun teklifi verdiğini hatırlatan Karabat, meslek liselilerin sigorta başlangıç tarihlerinin staj itibariyle başlatılması için muhalefet olarak büyük çaba harcadıklarını ifade ederek, "Sayısız önerge ve kanun teklifi verdik. Ama ne duyan var, ne de çözüm için irade gösteren bir hükümet. Kendi ihtiyaçları söz konusu olunca TBMM’yi sabahlara kadar çalıştıranlar, gençlerimizin böylesi haklı bir talebini görmezden gelmeye devam ediyor" dedi.

    'Mühendisler kadro bekliyor'

    Kamu kurumlarında nitelikli işgücü gerektiren mühendislik hizmetleri için kadro tahsislerinin de oldukça yetersiz olduğunu belirten Karabat, “Mühendislik alanında yeni kadro tahsisleri yapılarak, taşeronlaşma engellenmelidir” dedi.

    'Ümidinizi kesmeyin'

    Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medyada yayınladıkları "Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi hissediyorum. Ülkem adına çok üzgünüm" başlıklı videoya da değinen Karabat, “Kimsenin bu ülkenin geleceğini karartmasına, ülkenin en parlak gençlerini umutsuzluğa sürüklemesine hakkı yok. Gençlerimiz unutmasın, bu ülke saray ve avanesinin değil, 83 milyonun ülkesidir. Biz gençlerimizin özgürlük, geleceğe güven ve liyakat talebinin sonuna kadar arkasındayız" dedi. 

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