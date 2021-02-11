İzmir'de 190 yıllık tarihi cami için yıkım kararı çıktı

İzmir Karaburun'a bağlı Bozköy'deki 190 yıllık tarihi cami, 30 Ekim 2020'de Sisam Adası açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremden etkilendi. Caminin duvarlarında çatlaklar oluştu. Bunun üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı köyün tek camisini ibadete kapattı. Ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 190 yıllık camiyi yıkma kararı aldı. Yıkım kararı tepki çekti. Vatandaşlar, “Caminin onarılarak tekrar açılması yerine yıkım kararı alınmasına anlam veremiyoruz” dedi.

İki farklı rapor

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre, CHP'li Karaburun Belediyesi ile CHP ilçe örgütü de caminin yıkılmasına karşı çıktı. Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, caminin güçlendirilerek varlığının korunmasını istedi. Girgin, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucunda, camiye ağır hasarlı raporu verilerek ibadete kapatıldı ve yıkım kararı alındı. Ancak belediyemizin ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucunda, tarihi camimizin güçlendirilerek korunabileceği tespit edildi. Karaburun'un simgelerinden Bozköy Camisi'ni kurtarabilir ve yeniden ibadete açabiliriz” dedi. Girgin, bu taleplerini bakanlığa ilettiklerini de sözlerine ekledi.