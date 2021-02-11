Kılıçdaroğlu’ndan AB elçilerine: Türkiye'yi Avrupa'dan dışlayan görüşlere karşı çıkmanız bizi memnun edecektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye büyükelçilerine, önümüzdeki ay yapılacak AB zirvesi öncesi yazdığı mektupta “Türkiye’yi Avrupa entegrasyonundan dışlayan görüşlere karşı çıkmanız, aksine bu entegrasyonun genişletilmesine ve tamamlanmasına katkı sunmanız bizleri memnun edecektir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) üyesi partilerin genel başkanları ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye büyükelçilerine, önümüzdeki ay yapılacak AB zirvesi öncesi mektup yazdı. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi Avrupa entegrasyonundan dışlayan görüşlere karşı çıkmanız, aksine bu entegrasyonun genişletilmesine ve tamamlanmasına katkı sunmanız bizleri memnun edecektir” dedi.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin hukuki temelini oluşturan Ankara Anlaşması’nı 1963 yılında imzalayan siyasi parti olduğunu anımsatarak kaleme aldığı mektup özetle şöyle: