Ülkücülerden 'Tabu'ya alternatif oyun: Ocaktabul

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım Ülkü Ocakları'nın, 'Tabu' oyununa alternatif olarak çıkardığı yeni oyunu sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu. 'Ocaktabul' isimli oyunun Türk dünyası için önemli olan kişi, kavram ve kelimeleri barındırdığı açıklandı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ülkü Ocakları tarafından çıkarılan kutu oyununun tanıtımını yaptı.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, ‘Tabu’ isimli kelime-bilgi oyununun bir benzeri, ‘Ocaktabul’ adıyla piyasaya sürülen kutu oyununun Türk dünyası için önemli olan kişi, kavram ve kelimeleri barındırdığını belirten Yıldırım, “Gençlerimizin gönül coğrafyamıza hakim olmasını, milli ve manevi değerlerimizi hatırlamalarını ve Türk dünyası hakkında bilgilenmelerine vesile olacak” dedi.

'Seçkin kitapçılar ve Ülkü Ocaklarında'

Ocaktabul isimli kutu oyununun tüm seçkin kitap mağazaları, e-ticaret sitelerinde satılacağı, ayrıca Ülkü Ocaklarından da temin edilebileceği duyuruldu.