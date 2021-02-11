'Kanal İstanbul, Halkalı-Kapıkule YHT Projesi’nin maliyetini ikiye katladı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye'nin Avrupa ile demiryolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin Çerkezköy-Halkalı bölümünün maliyetinin Kanal İstanbul güzergahıyla kesiştiği için 3.1 milyar TL’den 7.7 milyar TL’ye çıkarıldığını söyledi.

Hızlı tren projesinin yolu Kanal İstanbul ile kesişince maliyet katlandı ve 4.6 milyar liralık ek maliyet çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye'nin Avrupa ile demiryolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nin Çerkezköy-Halkalı bölümünün maliyetinin Kanal İstanbul güzergahıyla kesiştiği için ikiye katlanacağını belirtti.

Sözcü'den Başak Kaya imzalı habere göre, projenin 3.1 milyar lira olarak açıklanan maliyetinin revize edilerek 7.7 milyar liraya çıkarıldığını kaydeden Akın, "Bir rant projesi olan Kanal İstanbul, henüz bir çivi çakılmadan kamuya ek yük getirmeye başladı. Kanalın güzergahıyla kesişen YHT projesi, maliyeti iki kattan fazla artıracak" dedi.

'İhale edilmeden rekor oranda maliyet artışı yapıldı'

Halkalı-Kapıkule YHT Projesi'nin Kapıkule-Çerkezköy bölümüyle ilgili inşaat çalışmaları 2019 yılından beri sürüyor.

Habere göre iktidara yakın Kolin İnşaat'ın ilk bölümünü yaptığı projenin diğer bölümü olan Çerkezköy Halkalı kısmıyla ilgili bütün etüt, proje ve maliyet hesaplamaları da 2019 yılında tamamlandı. Akın, söz konusu bölüm ihale edilmeden rekor oranda maliyet artışı yapıldığını kaydetti.

'İktidarın bu konudaki inadını gözler önüne seriyor'

Akın, projenin bu yıl içinde ihale sürecinin tamamlanmasının beklendiğine işaret etti. Maliyetin ikiye katlanmasının ardından projeye iktidara yakın firmaların yoğun ilgi göstereceğini dile getiren Akın şunları söyledi:

"Projenin ilk bölümü olan Kapıkule-Çerkezköy bölümü şu anda Kolin İnşaat tarafından yapılıyor. YHT projesinin ikinci bölümünün henüz nasıl yapılacağı belli olmayan ve tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesine uyumlu hale getirilmesi de iktidarın bu konudaki inadını gözler önüne seriyor."

'Proje güzerahındaki en az 10 bin dönüm tarım arazisi yok olacak'

Ahmet Akın, YHT projesinin, ikiye katlanan ek maliyet artışının yanı sıra gıda fiyatlarının yükseldiği bir dönemde binlerce dönüm tarım arazisinin yok olmasına da neden olacağına işaret etti.

YHT projesinin geçtiği güzergah boyunca en az 10 bin dönüm tarım arazinin yok olacağını kaydeden Akın, Trakya bölgesinde ayçiçek ekiminin gerçekleştiği tarım arazilerinin yok olmasının yağ fiyatlarının daha da yükselmesine neden olacağına dikkat çekti.