Selvi: Yeni anayasa, ruhu, felsefesi ve adıyla 'yeniden kuruluş anayasası' olarak tanımlanıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasayla ilgili açıklamalarını hatırlatarak "Erdoğan, Cumhuriyet’in yüzüncü yılında, 'yeniden kuruluş anayasası' hazırlamayı öneriyor. O nedenle yeni anayasa, ruhu felsefesi ve adıyla, 'yeniden kuruluş anayasası' olarak tanımlanıyor" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla gündeme gelen yeni anayasa konusuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın "Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve millete yakışan yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım" şeklindeki açıklamasını hatırlatan Selvi, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül reformları sunarken, yeni anayasayı reformların anası olarak isimlendirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni anayasayı reform paketinin çatısı olarak tarif etti. 'Türkiye, tarihinde ilk defa sivil bir anayasa hazırlama ve gerçek özgürlük ortamında milletin takdirine sunma şansına sahip olmuştur' diye konuştu" ifadesini kullandı.

"AK Parti grubunda Erdoğan’ı dinlerken dikkatimi çekti. Her defasında Cumhur İttifakı'na ve MHP’nin yeni anayasaya verdiği desteğe vurgu yaptı. Zaten Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısı yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısının perde arkasına bakarken, MHP ile ortaklığa ve Cumhur İttifakına özel bir önem verildiği dikkatimi çekmişti" diye yazan Selvi, şöyle devam etti:

"Erdoğan dünkü AK Parti grubunda yeni anayasayla ilgili bazı sorulara yanıt verdi. Bunların başında da 'Neden şimdi' sorusu geliyordu. Erdoğan, buna iç ve dış faktörler olmak üzere iki ayaklı bir yanıt verdi.

Önce, 'Bugün artık hem vesayetin gücünü kırmış, hem darbe niyetlilerine mesajını açıkça vermiş, hem de uluslararası alanda özgürce hareket etme iradesini ortaya koymuş bir Türkiye var. Yani yeni anayasayı konuşmak ve hazırlamak için şartlar gayet uygun' dedi.

Ardından dış konjonktüre işaret etti. 'Üstelik küresel siyasi ve ekonomik güç dengelerindeki değişimde hak ettiğimiz yeri alma fırsatını kâmil manada değerlendirebilmek için de daha sağlam bir çatıya ihtiyacımız bulunuyor' diye konuştu. Erdoğan yeni anayasa konusunda bir yol haritası da verdi. Zaten başından beri yeni anayasayı en geniş katılımla yapmayı planlıyor. Erdoğan o nedenle tüm kesimlere yönelik bir çağrı yaptı.

işaret etti. 'Üstelik küresel siyasi ve ekonomik güç dengelerindeki değişimde hak ettiğimiz yeri alma fırsatını kâmil manada değerlendirebilmek için de daha sağlam bir çatıya ihtiyacımız bulunuyor' diye konuştu. Erdoğan yeni anayasa konusunda bir yol haritası da verdi. Zaten başından beri yeni anayasayı yapmayı planlıyor. Erdoğan o nedenle tüm kesimlere yönelik bir çağrı yaptı. 'Buradan siyasi partilerimize, akademisyenlerimize, üniversitelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, medya mensuplarımıza, velhasıl tüm fikir ve aksiyon insanlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, hep birlikte yeni anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım' dedi."

Nasıl bir takvim öngörülüyor?

Selvi, yeni anayasa konusunda iki aşamalı bir takvim öngörüldüğünü söyledi. Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak İnsan Hakları Eylem Planı'nın içine yeni anayasayla ilgili özet bir çerçeve konulacağını ifade eden Selvi, sivil bir anayasa vurgusu yapılacağını kaydetti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün reformlar üzerindeki çalışmaların sürdüğünü bildirdiğini ifade eden Selvi, paketin açıklanmasının şubat sonu ya da mart başını bulabileceğini belirtti.

Selvi, yeni anayasada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve anayasanın ilk dört maddesi olmak üzere iki kırmızı çizginin bulunduğunu vurguladı.

Yeni anayasa ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Acele etmeden, her kesimle gereken istişareleri yaparak önümüzdeki asrın ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa metni ortaya çıkarmalıyız" ifadesini hatırlatan Selvi, "Erdoğan yeni anayasa önerisi ile siyaseti yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor. İlk hamlesiyle muhalefetin parlamenter sisteme dönüşle ilgili kurgusunu bozdu. Yeni anayasanın bir süre tartışılması ve bir 'anayasa siyaseti'nin oluşmasını amaçlıyor. Özellikle de muhalefet partilerini bir tavır almaya zorluyor. İlk altı ayın anayasa tartışmalarıyla geçirilmesi, ardından ise anayasa çalışmalarını yapmak üzere Meclis zemininde bir çağrı yapılması planlanıyor" diye yazdı.

Selvi, Erdoğan'ın "Bu öyle bir metin olsun ki Türkiye Cumhuriyeti’nin 150., 200. yılları kutlanırken bu anayasa çalışması tarihi dönüm noktalarından biri olarak gösterilsin. Bu öyle bir metin olsun ki anayasa hukuku literatüründe tüm dünyada örnek gösterilsin, diğer toplumlara da ilham versin. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve millete yakışan yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım" ifadesine de değindi. Selvi, şunları kaydetti:

Yeni anayasanın adı