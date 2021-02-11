Yılmaz Özdil ile Cüneyt Akman için 'Öldüklerinde cesetleri camiye sokulmasın' demişti: 'Fikir özgürlüğü' sayıldı

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Ebubekir Sifil'in sosyal medya üzerinden yaptığı ve Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ile Tele 1 televizyonu programcısı Cüneyt Akman'ı hedef alan paylaşımı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Ebubekir Sifil hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Takipsizlik kararında, “İncelenen soruşturma evrakı kapsamında müştekinin kendisinin gazetesinde yazıp paylaştıkları açıklamalarının düşünce özgürlüğü hakkını kullanarak yazdığı yazılar olduğu, halkın bir kesimini bir kesimine karşı yağmur duasına çıktıkları bahanesiyle kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etmek olmadığını beyan ederken, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim görevlisi olduğunu belirtildiği şüphelinin, düşünce özgürlüğü çerçevesinde fikir açıklama hakkı yokmuş gibi onun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla suç işlediğini, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve hakaret suçlarından hakkında iddianame düzenlenerek kovuşturma açılmasının istediği” ifadelerine yer verildi.

Savcılığın takipsizlik kararında Ebubekir Sifil'in paylaşımının düşünce özgürlüğü hakkı çerçevesinde yapılan bir paylaşım olduğu belirtilerek, “Tirajı ve reytingi Sözcü gazetesi kadar olmayan şüphelinin sosyal medya paylaşımındaki fikir beyanının da düşünce özgürlüğü hakkı çerçevesinde yaptığı bir paylaşım olduğu, bu fikirlerin peşine düşüp halkın bir kesimine yönelik herhangi bir eylem, kin ve düşmanlık sergileyen bir grup kalkışmasının da bugüne kadar olmadığı, müştekinin iddiasının soyut kaldığı” ifadesi kullanıldı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA BİR TEKLİF:

Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın. — Ebubekir Sifil (@EbubekirSifil) December 16, 2020

​Savcılık, Ebubekir Sifil'in fikir özgürlüğü çerçevesinde eleştiri hakkını kullanması dışında atılı suçları işlediğine dair soyut iddiadan başka delil olmadığını belirterek, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.