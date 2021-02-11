'Metrobüsten inen kadını takip edip görüntüledi': Polis gözaltına almaya geldi, o gazoz içmeye devam etti

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağında dün saat 17.00 sıralarında metrobüsten inen bir kadını takip eden kimliği açıklanmayan bir kişi iddiaya göre onu cep telefonu ile görüntülemeye başladı.
3 genç durumu fark etti
Bu kişiyi fark eden 3 genç de metrobüsten inerek, 200 metre uzaklıktaki bir marketin önüne kadar izledi. 3 genç, takip ettikleri kişinin elindeki cep telefonunu alarak galeri bölümündeki görüntüleri incelerken, kadını kaydettiğini belirledi.
Görüntüleri kadına izlettiler
Bu kişiyi tartaklayan gençler ne olup bittiğini anlamayan kadına da durumu anlatarak, görüntülerini izletti. Genç kadın bu kişiyi tanımadığını ve şikayetçi olduğunu belirtince polise haber verildi.
Gelen ekip, kadından olan biteni öğrenirken, tartaklanan şüphelinin oldukça rahat tavırlar sergilediği, polislerin kendisini gözaltına almak için gelmesine rağmen gazoz içmeye devam ettiği görüldü.
Metrobüsten inen kadını takip edip görüntüledi: Polis gözaltına almak için gitti, şüpheli gazoz içmeye devam ettihttps://t.co/2TvG6SPzEe pic.twitter.com/9r6xn22GzO— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 11, 2021
Polis merkezine götürülen kadın ve şüphelinin ifadeleri alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
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