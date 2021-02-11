TDK Başkanı 'Astronot' için önerilen kelimeyi açıkladı: 'Gökmen'

Erdoğan'ın 'astronot' kelimesine Türkçe isim bulma çağrısına yönelik Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Gürer Gülsevin, "Astronot için TDK 2005 yılında 'gökmen' kelimesini öneriyor. Ama TDK en doğrusunu önerebilir diye düşünmemek lazım" diye konuştu.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Gürer Gülsevin, 'astronot' sözcüğünün Türkçesi olarak TDK'nın 2005 yılında 'gökmen' kelimesini önerdiğini söyledi ve "Devlet adamlarının el atmadığı hiçbir iş başarıya ulaşmıyor dil konularında. Cumhubaşkanımız da 2017'de ve bu sene yaptığı özel programlarla Türkçe'ye sahip çıktı. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gülsevin, "Astronot 1928 yılında İngilizce sözlüklere, 68'de de bizim sözlüklere girmiş. TDK yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar öneriyor. Bundan sonra başka şey kullanamazsın anlamında değil. Astronot için TDK da 2005 yılında bir kelime öneriyor; o kelime 'gökmen'. TDK en doğrusunu önerebilir diye düşünmemek lazım. Belki dil kurallarına göre yanlış olmayacak şekilleri önerebilir ama bazen halkın türettiği çok güzel kelimeler de ortaya çıkıyor" diye konuştu.

'TÜBA, 'gökmen' kelimesini terimler sözlüğüne almış'

TDK Başkanı Prof. Gülsevin sözlerini şöyle sürdürdü:

"TDK önerdi diye o kullanılacak ve beğenilecek bir kurum değiliz biz. Gökmen kelimesi astronot için TÜBA terimler sözlüğünde yer alıyor. Türkiye Uzay Ajansı ile görüştük, kendileriyle toplantı yapacağız. Biz de neler düşündüğümüzü söyleyip istişare ederek yön gösterici olacağız. Ama hangi kelime tutar bilmiyoruz. Kelimenin tutup tutmaması yalnız dil bilimi ile ilgili değil."