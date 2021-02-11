Çöpten çıkan diskten 5 bin FETÖ'cü deşifre edildi

FETÖ'nün Marmara Bölge Temsilcisi' olduğu belirlenen Nihat Keskin'in çöpe attığı dijital bellekler 4 yıl sonra çözüldü. Bu kapsamda 5 bin FETÖ'cü deşifre oldu.

Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre 'FETÖ'nün Marmara Bölge Temsilcisi' olduğu belirlenen Nihat Keskin, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin ardından evine baskın yapıldığı sırada yangın merdivenleri boşluğundaki çöp kutusuna flaş bellek ve SD kart attı.

Çöpte ele geçirilen dijital bellekler, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Siber ve Terör Daire Başkanlıkları tarafından oluşturulan siber uzmanları tarafından 4 yıl sonra çözüldü.

Edinilen bilgilere göre, özel programlarla şifrelenen disklerin yanlış şifre girildiğinde içerisindeki verileri sildiği belirlenirken, siber uzmanları kartların şifrelerini kırmayı başardı. Dijital verilerden aralarında aktif görevlilerinde bulunduğu 4 bin jandarma personeli ile binden fazla 'mahrem imam' deşifre oldu.

Ankara'da peş peşe operasyonlar başlarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) vekillere özel olarak anlatmak istediklerinin bu soruşturma kapsamındaki bilgiler olduğu öğrenildi.