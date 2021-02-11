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    Prof. Dr. Ahmet Ercan

    Prof. Dr. Ercan, tarih vererek deprem konusunda uyardı

    © Fotobank.ru/Getty Images / DHA
    Türkiye
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    Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kayseri ve Sivas’ta meydana gelen depremleri işaret ederek 2021, 2022 ve 2023 yıllarının deprem yılı olacağını belirtti. Ercan beklenen İstanbul depremine ilişkin, “Bazı profesörler, 22 yıldır her an deprem olabilir dediler ve dedikleri çıkmadı. Ben halen 2045’ten önce olmaz diyorum” dedi.

    Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ülkemizde yaşanan son depremler ve beklenen olası bir İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarında bulundu. 

    Olası bir büyük İstanbul depremi konusunda açıklamalarda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Marmara Denizi’nde açıklamalar yapılıyor ama maalesef İstanbul’da bir deprem çığırtkanlığı var. Bazı profesörler, 22 yıldır her an deprem olabilir dediler ve dedikleri çıkmadı. Ben halen 2045’ten önce olmaz diyorum" ifadelerini kullandı.

    İstanbul’da ivedi bir deprem beklemediğini paylaşan Prof. Dr. Ercan, İstanbul’da ivedi bir deprem olabilmesi için bu depremin belirtileri olması gerektiğini ve şu anda bu belirtilerin olmadığını belirtti.

    Sabah’tan Abdulhay Selim Dündar’ın haberine göre; yerin çekirdeğinde olağanüstü bir hareketlenme olduğunu paylaşan Prof. Dr. Ercan, 2021, 2022 ve hatta 2023 yıllarının deprem yılları olacağını söyledi. Sivas ve Kayseri’de meydana gelen depremin fayı hakkında da konuşan Ercan, bu kırığın üretebileceği maksimum deprem büyüklüğünü de paylaştı.

    'Depremler yılı olacak'

    Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan şunları söyledi:

    "Yerin çekirdeğinde olağanüstü bir yalpalanma var. Bu yalpalanma, biraz yerin dengesin bozuyor. Yerdeki manyetik alanların yönünü ve hızını değiştiren bir yalpalanma bu. Bunun sonucunda da 2018 yılında belirttiğim gibi, 2020, 2021 ve hatta 2023 yılları dünya üzerinde ve Anadolu’da deprem yılları olacaktır."

    "Bunun bizim tarafımızdan denetlenme olasılığı yok" diyen Övgün Ahmet Ercan, şöyle konuştu:

    "Biliyorsunuz, 2020 yılı depremlerle başladı ve depremlerle bitti. Yaklaşık 7 tane büyük deprem oldu. 2021 yılında henüz büyük bir deprem görmedik. Son gördüğümüz büyük deprem 30 Ekim Sisam depremiydi. Ondan sonra Midilli’nin önünde gördük."

    'Artçılar 2022'ye kadar sürecek'

    Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Ege Denizi’nde Sisam, 7 büyüklüğünde bir deprem yaptı. Bu deprem, 118 vatandaşımızın ölümüne neden olmuştu. Bu depremin artçıları, en az 2022 yılına kadar devam edecektir. Bu artçılar, 5, 5.5 ve 6’ya varan artçı depremler olacaktır. Bu sarsıntılar korkutucu olarak duyumsanacaktır. Gerek Kuşadası, gerek Doğanbey ve İzmir’de güçlü olarak duyulacaktır ama bu depremler yıkıcı olmayacaktır" dedi.

    Prof. Dr. Naci Görür
    © DHA
    Prof. Naci Görür: İstanbul depreminin eli kulağında, en az 7.2 büyüklüğünde olması bekleniyor
    Ülkenin batı kesimlerindeki depremler hakkında açıklamada bulunan Prof. Dr. Ercan, "Güneyden böyle bir tehlike varken bir de Kuzey-Batı’dan Midilli başladı. Midilli’de 2013 yılında 6.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu" dedi.

    Bundan sonra Midilli’de 6.6 ve 6.9 arasında bir deprem beklendiğini söyleyen Prof. Dr. Ercan, bu depremin şu anda sancılandığını ve yer kabuğu tarafından üretildiğini açıkladı.

    İzmir depremi sonrası bölgedeki yapıların çok yorulduğunu söyleyen Prof. Ercan, her büyük deprem sonrası yapıların daha da yorulmaya devam edeceğini söyledi ve bu nedenle halkta bir yer değiştirme çalkantısı olduğunu söyledi.

    Yer değiştirme nedeniyle güvenli bölgelerdeki kira artışının önüne toplu konut projelerinin hayata geçirilmesiyle geçilebileceğini düşündüğünü söyledi

    Sivas ve Kayseri'deki depremler 

    Sivas – Kayseri sınırında önceki gece meydana gelen deprem hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ercan şu ifadelere yer verdi:

    "Son olarak Kayseri ile Sivas ilinin sınırında depremleri gördük. Deliler Kırığı denilen, Karaağıl odaklı, Gemerek’e yakın bir yerde oluşmuş durumda. Bu deprem 5’ten küçük…
    Deliler Kırığı olarak anılan fay, Mersinde Ecemiş fay hattında başlıyor. Kayseri’den Sivas’a doğru yöneliyor. Divriği’nden Malatya kırığı ile birleşiyor. Bu kırıktan büyük bir deprem beklemiyorum. Üretebileceği en büyük deprem 5.5 büyüklüğünde olacaktır."
    Etiketler:
    Abdulhay Selim Dündar, Sabah, Sivas, Kayseri, Deprem, İstanbul, Övgün Ahmet Ercan
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