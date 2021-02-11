Prof. Müftüoğlu: Ben ve benim gibi düşünenler mutasyon meselesini başlangıçta yeterince ciddiye almamakla yanıldık

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Müftüoğlu, "Ben ve benim gibi düşünenler mutasyon meselesini başlangıçta yeterince ciddiye almamakla yanıldık" dedi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde 'Mutasyonlar tesadüf mü' başlığıyla yayımlanan yazısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde 'aşılar out, mutasyonlar in' şeklinde özetlenebilecek bir noktada olunduğunu söyledi.

"Bunun da açık, net ve kabul edilebilir bir nedeni var: Her yeni mutasyon, virüsün -muhtemelen- sadece 'bulaşıcılık yeteneğini' değil, 'hasta etme gücü'nü de arttırabiliyor. Bu da sadece yeni vaka sayılarında artma değil, ağır hasta rakamlarında da yükselme anlamına geliyor" diyen Müftüoğlu, son günlerde iki hafta öncesine oranla vaka ve ağır hasta sayılarının Türkiye'de de artmasının nedenlerinden birinin bu olduğunu ifade etti.

Müftüoğlu, şunları söyledi:

"Özetle, ben ve benim gibi düşünenler mutasyon meselesini başlangıçta yeterince ciddiye almamakla yanıldık! Peki, bu yanılgının nedeni ne idi? Her gün neredeyse bir yenisi saptanan bu mutasyonlar sadece tesadüf mü? İşin uzmanlarına göre mutasyonlar sadece tesadüflere bağlı değil, bu tatsız gelişmede -az da olsa- bizim de payımız, günahlarımız var."

Virüslerin de hayatta kalmak için çevrelerine uyum sağlamak zorunda olduğunu, bunu da mutasyonlarla gerçekleştirebildiğini vurgulayan Müftüoğlu, şu bilgileri verdi: