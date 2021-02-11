Şemsiye ile uçan adam: 2023'te ben de uzaya gitmek istiyorum

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda çalıştığı sebze halinde şemsiye ile uçan Sadık Kocadallı, Türkiye'nin uzay çalışmalarıyla ilgili konuştu. Kocadallı, "2023'te ben de uzaya gitmek istiyorum" dedi.

Osmaniye’de 2019 yılında çıkan hortumda, çalıştığı sebze halinde şemsiye ile uçan Sadık Kocadallı uzaya gitmek istediğini söyledi.

"2019 yılında şemsiye ile denedim olmadı” diyen Kocadallı Türkiye’nin uzay çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"2019'da gitmeyi başaramadık Allah izin verirse 2023'te gitmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz uzaya gitmek, şemsiye ile olmaz tabi, uzay aracı ile biz gideceğiz. Astronot kelimesi yerine, uçan adam kullanılması daha güzel olurdu."

'2019’da uzaya gidemedik ama 2023'te hep beraber uzaya gideceğiz'

Hortumda uçan Kocadallı’nın yanında bulunan pazarcı esnafı Mehmet Şabap ise, "2019’da uzaya gidemedik ama 2023'te hep beraber uzaya gideceğiz. Arkadaşımız zaten uzaya kadar çıktı, ama tam gidemedi, elektrik telleri olmasaydı çok giderdi arkadaşım" dedi.

Osmaniye'deki hortumda şemsiyeyi kurtarmaya çalışan Sadık Kocadallı: Biz burada çalışılıyorduk, o sırada fırtına çıktı, şemsiyenin üzerine bastım. Baktım giderek yükseliyorum, kendimi aşağı attım. https://t.co/UbBDGrfKhS pic.twitter.com/lKHQwBhvTP — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 27, 2019

​2019 yılında Kadirli ilçesinde çıkan hortumda, çalıştığı sebze halinde gölgelik şemsiyenin hortuma kapılarak havalanması ve o esnada şemsiyenin üzerine çıkan Kocadallı'nın şemsiye ile birlikte 4 metre havalanması güvenlik kameralarına yansımıştı. Kocadallı 'Şemsiye ile uçan adam' olarak uzun süre Türkiye gündeminde kalmıştı.